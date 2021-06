Provincia: ratificaron que el transporte público debe contar con cámaras de seguridad

Lo dispuso el Gobierno bonaerense, tanto para las unidades nuevas como para aquellas que ya se encuentran incorporadas al parque vehicular, en línea con la legislación vigente. Desde la empresa Almafuerte, repasaron cuál es la situación de sus colectivos que recorren La Matanza.

La Subsecretaría de Transporte bonaerense determinó este miércoles, por medio de una resolución publicada en el Boletín Oficial provincial, que las unidades automotoras que se incorporen a los servicios de transporte público de pasajeros de línea regular deberán contar con equipo de cámaras de seguridad, lo cual tendrá que ser constatado por medio de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Asimismo, se dispuso que, dentro de 180 días contados a partir de este miércoles, las empresas tendrán que presentar un plan de instalación de cámaras de seguridad “en todas las unidades automotoras que ya se encuentren incorporadas al parque móvil de servicios de transporte público de pasajeros de línea regular, a ejecutarse en un año”.

En este marco, la resolución determinó que «el incumplimiento de la colocación y/o portación de las cámaras de seguridad, así como el mal funcionamiento de las mismas, y/o cualquier otra acción, hecho o circunstancia que configure una infracción a la normativa vigente, será pasible de sanciones, pudiendo conllevar, inclusive, la desafectación de la unidad». “En todos los casos, podrá aplicarse como principal o accesoria la inhabilitación temporaria o definitiva de la unidad», advirtió la resolución.

En los fundamentos de la medida, en tanto, se recordó que la Ley N° 14.897 estableció (previamente) esta obligación para todas las unidades de transporte colectivo de pasajeros -de jurisdicción provincial y municipal- que prestan servicios dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires. En este contexto, también se advirtió que «dicho incumplimiento podrá ser verificado de oficio por la Dirección de Permisos y Habilitaciones, a través de la declaración jurada de parque móvil o de la información proporcionada por el Ente Regulador de la VTV; o constatado a través de la fiscalización de los servicios por la Dirección Provincial de Fiscalización del Transporte».

La situación en La Matanza

En el Distrito, los reiterados hechos de violencia e inseguridad que padecen choferes y pasajeros, incluso con asesinatos de resonancia nacional, como los casos, por ejemplo, de Pablo Flores y Leandro Alcaráz, intensifican la demanda de más cámaras de seguridad para los colectivos. Las empresas, en tanto, tienen su interpretación de las medidas vigentes. En diálogo con El1 Digital, Fernando Gangemi, representante legal de la empresa Almafuerte, que incluye las líneas 218, 284, 378, 325, 622 y 628, repasó la medida y la situación en la cual se encuentran las unidades de la compañía.

“Esta disposición ya estaba. La Provincia pone esas cámaras, no nosotros. Desde la empresa, no tenemos acceso al DVR (Digital Video Recorder), a los datos que hay ahí”, remarcó el representante legal. En esta línea, enfatizó: “Ellos están poniendo cámaras en todas las unidades, de a poco, no tan rápido. La Provincia pone cámaras y las controla. Si no llegamos a tenerlas, no pasa nada, porque son ellos mismos los que ponen las cámaras. Son ellos los que hacen el seguimiento y las controlan. Tenemos ya varias unidades con cámaras de la Provincia”.

Según el representante legal, empresa Almafuerte cuenta con 258 unidades en total, de las cuales “entre 50 y 60” ya cuentan con cámaras instaladas. Por otra parte, también insistió en sostener que, en caso de ocurrir un hecho de violencia o inseguridad, desde la empresa no tendrían acceso al contenido de las grabaciones.

“La Provincia controla las cámaras. No es que si hay un hecho delictivo podemos ver las cámaras, sino que se le pide a la Fiscalía que guarden la información. Y ellos, desde un control que tienen, por ejemplo, nos hacen prender la unidad y toman los datos de la cámara. Pero no tenemos acceso. No sé si las monitorean las 24 horas. Lo que hacen es levantar información ante un hecho delictivo. Lo único que nosotros podemos hacer en un siniestro es pedir a la fiscalía que levante la información de la cámara”, aseguró.

Por último, Gangemi remarcó que se trata de una medida provincial que no alcanza a las líneas de jurisdicción nacional, aunque también recorran el Partido: “Lo que hay que entender es que esto es del Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Tienen que ser líneas provinciales. La 96, por ejemplo, es nacional y no depende de la Provincia”.