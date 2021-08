Provincia ratificó las medidas para ampliar la presencialidad en las escuelas

Este miércoles, entrarán en vigencia los nuevos protocolos en territorio bonaerense, según el acuerdo alcanzado en el Consejo Federal de Educación. Para la DGCyE, estas acciones se fundamentan en “el descenso sostenido de casos producto de las medidas de cuidado”. En La Matanza, el SUTEBA distrital volvió a advertir que “no están las condiciones edilicias” para llevarla a cabo y que se sumaron “casi 25.000” nuevos alumnos en el último año y medio al sistema educativo matancero, con una falta crónica de aulas.

La Dirección General de Cultura y Educación ratificó que desde este miércoles entrarán en vigencia las nuevas medidas para ampliar la presencialidad en las escuelas en la provincia de Buenos Aires, según el acuerdo alcanzado en el Consejo Federal de Educación.

En este sentido, la DGCyE argumentó que las medidas se fundamentan “en el descenso sostenido de casos producto del cumplimiento de las medidas de cuidado y en el gran avance de la campaña de vacunación”.

De esta manera, “con el objetivo de avanzar hacia la presencialidad cuidada plena del conjunto de estudiantes de cada curso durante su jornada habitual”, la DGCyE actualizó las medidas de cuidado relativas al distanciamiento social de referencia dentro del aula.

Así, “en consonancia con los avances científicos y las recomendaciones internacionales”, el distanciamiento social de referencia dentro del aula pasará, de un metro y medio, a 90 centímetros.

Asimismo, en los casos excepcionales donde no se pueda cumplir con la distancia de referencia, se procurará mantener siempre la máxima distancia posible entre estudiantes, “debiendo respetarse en todos los casos un aforo de un metro cuadrado por persona”, con medidas reforzadas de cuidado.

Para ello, cada semana se realizará en esos establecimientos educativos un testeo muestral, “con un procedimiento no invasivo y de resultado inmediato” para el cual se requerirá el previo consentimiento informado de las personas adultas responsables de cada estudiante.

Por otra parte, esos establecimientos educativos deberán mantener la adecuada ventilación de las aulas, para lo cual será fundamental el uso de medidores de dióxido de carbono.

También las autoridades aseguraron que se “contarán con fondos disponibles para adquirir tapabocas con la composición de capas y el ajuste adecuado”.

En este contexto, la directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Agustina Vila sostuvo: “La mejora en los indicadores epidemiológicos junto al avance en la campaña de vacunación nos permiten aplicar en forma responsable nuevas instancias que continúen fortaleciendo la presencia cuidada en las aulas y garantizando el derecho social a la Educación y a la Salud».

«El conjunto del sistema educativo bonaerense y, en especial, quienes cotidianamente habitan las instituciones educativas, demuestran cada día un enorme compromiso con el cumplimiento de las pautas de cuidado contribuyendo para que las escuelas sean un lugar seguro para la mitigación de riesgos”, afirmó.

En La Matanza

Desde la seccional La Matanza del SUTEBA, la evaluación de la medida no es positiva, sobre todo en relación a la situación del sistema educativo situado en el Distrito. Al respecto, la secretaria general adjunta del SUTEBA La Matanza, Graciela Calderón, evaluó: “Estamos muy preocupados. Primero, porque la resolución, si bien habla de los 90 centímetros, termina diciendo que hay que acomodar a los chicos a como dé lugar. Que si tiene que ser (una distancia de) 50 centímetros, también, y si no, hay que ir distribuyéndolos en cualquier espacio de la escuela. Me parece de una irresponsabilidad total plantear una cosa así”.

“Segundo, para nosotros lo más grave es que las escuelas no están en condiciones edilicias para esta propuesta de la resolución. En muchas escuelas no hay la ventilación necesaria para seguir teniendo ciertas garantías ante la amenaza que sigue siendo el COVID”.

“Tercero, en La Matanza hay casi 25.000 nuevos alumnos, que se incorporaron en los distintos niveles entre marzo del 2020 y agosto de 2021, en período de pandemia, según nos informó la Jefatura. No hay espacio físico para poder brindarles una educación de calidad a esos chicos. Nuestra sensación es que va a terminar estallando todo. Tampoco hay personal suficiente, porque no hay nombramientos”, argumentó.

Según la dirigente sindical, a este cuadro se suma, en La Matanza, una crónica falta de aulas, especialmente en localidades como Virrey del Pino, González Catán y Gregorio de Laferrere. “Venimos hablando con Jefatura que, sobre todo en zonas como González Catán, Virrey del Pino y Laferrere, se necesitarían unos diez polos educativos de inicial, primaria y secundaria, aproximadamente 100 aulas, para que el sistema funcione correctamente”.

En cuando a la cantidad de alumnos en el Distrito, Calderón recordó que “el último número, del año pasado” indicaría uno “600.000” alumnos en todos los niveles. A esta cifra habría que sumarle, según la dirigente, los casi 25.000 nuevos alumnos que se incorporaron al sistema educativo el último año y medio.

Por último, cabe recordar que, en junio pasado, el Gobierno bonaerense anunció la compra de “33.000” medidores de dióxido de carbono para las escuelas. En este punto, Calderón repasó: “Hasta ahora, en La Matanza no conozco ninguna escuela en donde estén funcionando medidores de dióxido de carbono. Nos hubiéramos enterado, porque para esas entregas son convocados los directores”.