Proyecto para crear el Ministerio de la Infancia: “La niñez no se encuentra en agenda”, aseguran

“Las ONGs nos ocupamos del trabajo que el Estado Nacional no puede hacer, donde no llega. A lo largo de los años pudimos ver que no existen ni en las propuestas políticas ni en las acciones concretas suficientes medidas destinadas a estos sectores, simplemente porque la niñez no se encuentra en agenda, entonces reunimos estadísticas y experiencias que, junto con la altísima demanda de los sectores especialmente más vulnerados de nuestra sociedad, fueron guiando este proyecto”, explicó Almada.

En este contexto, destacó que a la infancia “se la atiende una vez que sus derechos han sido vulnerados” y que “se sigue institucionalizando innecesariamente” a los niños por situaciones de vulnerabilidad vinculadas a la pobreza y otras causas sociales “a pesar del reconocimiento legislativo que se hace de sus derechos a vivir con su familia”. “Por eso, este proyecto hace foco en la prevención de las múltiples violencias, en la cultura y la educación como herramientas insoslayables”.

Infancias y políticas públicas

Acorde a Almada, el Estado “no ha hecho lo suficiente para atender las enormes necesidades de los niños y adolescentes”. De esta manera, consideró que este sector social, al no ser sujetos públicos para votar y al estar confinados a la vida familiar y escolar, “no es un grupo etario al que se les destina esfuerzo, y es una injusticia que ha atravesado la historia de la humanidad”.

“Trazamos un proyecto de trabajo que pueda realizarse a lo largo del territorio nacional, utilizando la potencia de todos los espacios creados que hoy se encuentran disgregados y sin rumbo”, destacó Almada. De esta manera, buscan aplicar diversas medidas tales como crear un observatorio para obtener estadísticas para realizar compañas de concientización, prevención y promoción, impulsar leyes que regulen el desamparo, educación bilingüe, pluricultural y de recuperación historia de saberes para la niñez indígena, dispositivos de asistencia médica y psicosocial y centros dedicados a promover consumos culturales.

Para concluir, Almada expresó que el cambio “debe ser estructural y sistémico” realizado a través de campañas de prevención y capacitación continua de los tres poderes y de todas las personas que trabajen con infancias, al mismo tiempo que el trabajo territorial con las familias, ONGs, clubes y centros territoriales: “Todos deben aportar para este cambio de paradigma, porque la infancia es algo que se vive una sola vez, pero te marca para toda la vida”, concluyó.