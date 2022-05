Puerta de Hierro: invertirán más de 35 millones de pesos para el acceso del barrio a la red de agua potable

Según Juan Enríquez, titular de la Coordinación General de Urbanización de Villas y Asentamientos de La Matanza, “no hay otra salida que no sea urbanizando”.

En comunicación con El1 Digital, Juan Enríquez, director de la Coordinación General de Urbanización de Villas y Asentamientos del Partido, destacó que el OPISU “empezó a trabajar fuerte con la urbanización cuando se levantó la pandemia y entró el Banco Mundial”. “Por eso, se largó una licitación por 35 millones de pesos para finalizar el proyecto de agua potable y que, así, el barrio tenga acceso en el anillo, que es lo que recorre Puerta de Hierro”, marcó.

Enríquez destacó que ya se hizo la licitación y que el proyecto fue adjudicado. Además, explicó que se están construyendo los ingresos a los pasillos de las viviendas, que serán de manera provisoria, “depende de cuánto tarde la urbanización”. “La planificación que hicimos hace 15 años valió la pena porque, por más que no pudimos continuar con las obras en su momento, hoy están apostando a esas villas; no hay otra salida que no sea urbanizándolas”, enfatizó.

Proyectos en agenda

Por otra parte, Enríquez adelantó que la próxima semana tendrá lugar una licitación por 24 viviendas que se construirán en “el corazón de Puerta de Hierro”. Se trata de un proyecto que, según el histórico referente del barrio Almafuerte, “es la continuación de la urbanización con que estaba pensada avanzar en 2015”. “También está el avance de dos potreros, uno en Peribebuy, donde se van a hacer 77 viviendas más que pertenecerán a Puerta de Hierro y San Petersburgo; desde mi punto de vista, esto es lo más importante, porque estamos convencidos de que la urbanización debe hacerse de adentro hacia afuera, como empezamos en Palito (en referencia al barrio Almafuerte)”, destacó.