Qué es el plan Mi Baño y quiénes pueden anotarse

Esta semana, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación informó que se renovaron las inscripciones del plan Mi Baño de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), que destina un monto total de 600.000 pesos de crédito para invertir en la propiedad de personas que viven en situación de vulnerabilidad económica. El programa, que tendrá un total de 25.000 beneficiarios, prioritariamente mujeres y niñas, está destinado a la capacitación en la utilización de tecnología y desarrollos eficientes a los equipos técnicos que sean necesarios para la atención en los distintos territorios de la problemática de acceso al agua y de saneamiento.

La ejecución será a través de la transferencia de recursos económicos que permitan la compra de los materiales necesarios, efectuando la rendición en forma prioritaria por medio de certificación contable. De esta forma, el mecanismo de aplicación de Mi Baño será similar al del programa Mi Pieza, de la ANSeS.

Entre los objetivos concretos de la propuesta figuran la eliminación de las letrinas, en forma progresiva, para asistir en la emergencia a la población que vive en extrema vulnerabilidad social y/o con necesidades básicas insatisfechas. Esto contribuiría a la erradicación de la defecación al aire libre.

Para ello, desde Desarrollo Social, se destinará un presupuesto de 15.000.000.000 de pesos, con lo que se ejecutarán 25.000 módulos sanitarios, con un plazo de finalización que está estimado en los últimos días del primer semestre. Así, se dotaría de instalaciones sanitarias básicas a los hogares de todo el país que lo necesiten.

Los requisitos a cumplir

Las personas que deseen anotarse al programa Mi Baño deben hacerlo mediante un formulario en la página web de la ANSeS (de próxima puesta en marcha, según señalaron). Asimismo, para acceder al pago de la ayuda de 600.000 pesos, se debe cumplir con tres requisitos: contar con una vivienda que se encuentre en territorio argentino, estar en una situación económica vulnerable y poder acreditarlo, y no vivir en condiciones dignas. No obstante, el organismo no determinó precisiones en los últimos dos puntos.