Qué establece el convenio del Gobierno contra la trata y el trabajo esclavo

Además, se llevarán a cabo acciones destinadas a promover, desarrollar e implementar programas y herramientas informáticas, mapeos y calendarización de diversas actividades con el objetivo de fiscalizar aquellos lugares en los que sea frecuente la detección de trabajadoras y trabajadores explotados para intercambiar información entre los organismos.

“La trata de personas es un tema fundamental para Argentina y lo hemos ido atacando no sólo con palabras, sino con hechos”, afirmó Moroni, al tiempo que agregó: “El Concejo Federal ha demostrado ser una herramienta muy buena. Venimos trabajando con la AFIP en registraciones y en unificar criterios de actas”. Asimismo, destacó la importancia de tejer redes, no solo con las provincias, sino también con organizaciones para no quedar “en grandes proyectos”. “El programa irá en línea con la primera política desde la vuelta de la democracia, de inclusión laboral a mujeres víctimas de trata, con fines de explotación sexual, que, hoy, cobran un salario mínimo, vital y móvil”, añadió.

La trata de personas constituye una problemática compleja que involucra no sólo a la explotación sexual, sino también a múltiples actividades delictivas asociadas a la explotación laboral. Por eso, para poder abordar la problemática de una forma integral, desde el Estado nacional se hace hincapié en la necesidad del compromiso de distintas agencias y organismos.

De la firma del convenio participaron el titular del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, Gustavo Vera; el representante del Concejo Federal del Trabajo, Marcelo Pedehontaa; y los cosecretarios generales de la CGT, Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano.