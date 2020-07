Qué plantea la ordenanza que Bomberos Voluntarios pide que sancione el HCD «para no volver a poner el cuartel en venta»

La institución matancera demanda una rápida aprobación del proyecto que busca generar un aporte a largo plazo que les permita costear sus gastos mensuales, en base a un porcentaje de la recaudación municipal que surge de la Tasa de Servicios Generales y de las habilitaciones de industrias y comercios. «La solución está en manos del intendente», aseguró Cid.

Tras la primera reunión formal que representantes de Bomberos Voluntarios de La Matanza mantuvieron este lunes en el marco de la mesa de diálogo que se conformó con la Nación, la Provincia y el Municipio, el presidente de la institución, Gustavo Cid, advirtió que la llave para solucionar «definitivamente» su déficit operacional es la sanción de una ordenanza en el HCD local. «Como le dijimos al intendente (Fernando Espinoza), ese proyecto es la única alternativa económica para que todos los meses ingrese el dinero que nos permita mantenernos», planteó, en diálogo con El1 Digital, al tiempo que advirtió que «si no hay solución, en 15 días, se pone de vuelta el cartel de venta porque esto, solo con promesas, no se resuelve».

Si bien en el encuentro de este lunes Nación y Provincia se comprometieron a explorar distintas herramientas para aliviar la situación actual de Bomberos -en principio, el Gobierno nacional adelantaría el pago de un subsidio para aportar al reequipamiento de los cuarteles y el Ejecutivo bonaerense evalúa una distribución más equitativa del subsidio provincial entre los 135 municipios para que los fondos se repartan de acuerdo a la población que cada cuerpo tiene que atender, lo que le permitiría a La Matanza «quintuplicar» los 1.700.000 pesos anuales que recibe hoy-, Cid planteó que, aun con esos aportes, «no se llegaría a cubrir ni el 50 por ciento de los gastos operativos» de los seis cuarteles del Distrito. Del mismo modo, si bien el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, presentó un proyecto de ley para condonar las deudas millonarias que mantienen con la AFIP y la ANSES, «eso permitiría sanear las cuentas, pero no solucionar el déficit mensual que se genera actualmente».

«Volvimos a la carga con la ordenanza porque el año pasado, cuando se la habíamos presentado a (la exintendenta, Verónica) Magario, ella nos dijo que había un acuerdo político para sancionarla pero, después, quedó en la nada y no se presentó. En el último encuentro con Espinoza (el jueves 2 de julio), le dijimos que para tomar su palabra de que las cosas se iban a solucionar, nos íbamos a reequipar y el Cuartel Central no se iba a vender, necesitábamos la ordenanza y él nos aseguró que podíamos contar con eso, que no iba a ser fácil, pero que él se iba a pelear con quien hiciera falta. Pero si de 24 concejales, el oficialismo tiene 18, no hay mucho para hablar, porque toda la oposición ya está a favor. Solo hace falta la decisión política», consideró Cid.

En concreto, el proyecto que Bomberos pide que el HCD sancione consiste en que la institución reciba el 2,5 por ciento de lo que el Municipio recauda por la Tasa de Servicios Generales que pagan todos los frentistas del Distrito y un cinco por ciento de la tasa que se paga por habilitaciones de industrias y comercios, que deberían ser liquidados mensual o bimestralmente y no a año vencido, como hasta ahora. «Es una ordenanza como la que tienen otros distritos bonaerenses, que les permite a los Bomberos sostenerse y crecer», planteó Cid, quien también consideró que ese tipo de aportes serían mucho más altos que el actual 7,5 por ciento que perciben sobre el total recaudado por la Tasa de Seguridad. El monto que el Ejecutivo local les adeudaba desde el año pasado y se está terminando de saldar en estas horas, «es de 740.000 pesos, por lo recaudado entre agosto y diciembre de 2019».

«Nuestros gastos operativos mensuales, para mantener los cuarteles y reequiparnos, están alrededor de 9.500.000 pesos y el Gobierno nacional nos está pidiendo que prioricemos la industria nacional, que tiene valores más altos, lo que nos demandaría entre 17 o 18 millones de pesos por mes, por lo que se demuestra que la ordenanza actual es insuficiente para mantenernos y volver a contar con los elementos de protección que permitan que los bomberos no se pongan en riesgo cada vez que salen a un servicio», apuntó en el mismo sentido. Ese es otro de los temas que también reclaman desde la institución, dado que «Espinoza también se comprometió a reequipar a nuestros 223 compañeros», aseguró Cid. De acuerdo a los presupuestos que debieron presentar, necesitan «440.000 dólares para que todos tengan elementos de protección nuevos».

«Espinoza nos dijo que eso lo iban a cubrir pero tampoco tuvimos novedades, así que este martes vamos a retomar el contacto por este tema. Nosotros cumplimos nuestra palabra de bajar el cartel, pero estamos cada vez peor porque seguimos sin ingresos y ya debemos, además, 5.000.000 pesos de sueldos y aguinaldos. Todo depende de la decisión política que haya para sacar esto adelante y ofrecimos que se haga una auditoría permanente sobre las cuentas de la institución para que sea todo transparente. No le demos más vuelta: la solución, ahora, está en manos del intendente para encontrarle una solución definitiva», cerró Cid.