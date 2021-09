“Queremos justicia”, dijo la abuela del bebé que murió tras ser prendido fuego junto a su madre en Rafael Castillo

“Eran amigas de la infancia, pero a mi hay algo que no me cierra, no sé porqué atacó a mi hija”, dijo la madre de la víctima.

Vanesa González, la madre y abuela de la mujer que fue prendida fuego junto a su pequeño hijo en Rafael Castillo, habló tras conocerse la noticia del fallecimiento del pequeño Lian. “Queremos justicia”, exigió entre sollozos.

Lamentablemente, en las últimas horas, el niño murió pese al esfuerzo de los profesionales de la salud del Hospital Pediátrico Garrahan, el nosocomio porteño en que estaba internado el menor con casi el 90 por ciento del cuerpo quemado.

Por su parte, Laura Delgadillo, la madre de Lian, de 22 años, permanece internada en grave estado en el hospital Paroissien de Isidro Casanova. “Están buscando estabilizarla para poder trasladarla al Instituto del Quemado en la CABA”, contó Vanesa González.

Sobre el video del ataque

El video dura poco más de un minuto y es estremecedor. Una madre y su pequeño hijo fueron rociados con un líquido inflamable y prendidos fuego frente a su casa de la localidad de Rafael Castillo. El pequeño falleció producto del ataque y la mujer pelea por su vida. Por el brutal hecho, hay una detenida.

Por decisión de este medio, el material audiovisual que registra este hecho no será publicado por respeto a las víctimas y su familia y para no contribuir a la reproducción y viralización de la violencia hacia las mujeres y las infancias.

“Eran amigas”

Según González, la víctima y la victimaria se conocían: “Eran amigas de la infancia, pero a mí hay algo que no me cierra, no sé porqué atacó a mi hija”.

En el cruento video, se observa como Liz Magnolia Ortega Castillo, de 22 años, que ya fue detenida por los agentes de la Estación de Policía de La Matanza en una vivienda precaria de Mariano Acosta, Merlo, le tiró un material inflamable a la madre y a su hijo y los prendió fuego.

Además de Ortega Castillo, en las imágenes se lo ve a Alberto Adolfo Gerasimchuk, alías “Chucho”, de 22 años, actual novio de la detenida, quien también fue aprehendido ya que los investigadores creen que actuó en complicidad con la atacante.

En el material fílmico también se lo divisa a Agustín Sayago, la pareja de Delgadillo quien dijo ante las autoridades policiales haber llevado a las víctimas al hospital tras la agresión. “El actual novio de mi hija dijo que él llevo a mi hija al hospital y no es así, los llevaron los vecinos. Como se ve en las cámaras, él agarró la moto y se fue, la dejó tirada a mi hija y a su bebé, hizo abandono de persona”, denunció González.