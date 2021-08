“Queremos vender y que el dinero quede en el consumo, no en el sector financiero”, plantean desde la CAME

Así lo expresó el vicepresidente del sector comercial de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, Fabián Tarrío, sobre la renovación del programa Ahora 12. Además, aseguró que “es una herramienta que sirve para motorizar el consumo y dar facilidad a la gente para comprar”.

Esta semana, la Secretaría de Comercio Interior renovó el programa Ahora 12, hasta el 31 de enero de 2022, para todos los días de la semana y sin límite de compra. La novedad, en esta etapa, es que se amplió la financiación en hasta 30 cuotas para los electrodomésticos de línea blanca y en hasta 24 para computadoras, tablets y pequeños electrodomésticos, entre otros. En diálogo con Radio Universidad, el vicepresidente del sector comercial de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Fabián Tarrío, se refirió a la noticia: “Nosotros habíamos una nota al ministro (Matías) Kulfas porque siempre creímos muy necesario que el programa se renovara”.

“El Ahora 12, evidentemente, es una herramienta que sirve para motorizar el consumo y dar facilidad a la gente para comprar”, aseguró Tarrío, y aseveró: “Ayuda a necesidades imperiosas en el hogar, como el caso de las heladeras, los lavarropas o cualquier otro artefacto que causa un gran problema si se rompe”.

Con respecto a la posibilidad de que las cuotas sean fijas o con algún recargo, expresó que “depende del comerciante”. “Teóricamente, el consumidor no debería pagar ningún interés por lo que compra con Ahora 12. Pero, como algunos comerciantes están en el límite del margen de ganancias, piensan que el producto puede costar un poco más si se compra en cuotas”, agregó.

Por último, Tarrio remarcó: “Queremos vender y que el dinero quede en el consumo, no en el sector financiero”. “Cuando el consumidor se entusiasma y compra muchas cosas en cuotas, a fin de mes, la sumatoria de cuotas puede dar un número que, quizás, no se pueda pagar al contado”, añadió. Ante esta situación, alertó que los consumidores pueden cometer el error de “caer en el pago mínimo”, lo que “tiene un costo bancario impresionante”. “Este es el dinero que va al sector financiero y no al consumo virtuoso, que es el que defendemos”, concluyó.