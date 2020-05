“¿Quién dijo que sin la cuarentena la economía se vuelve próspera?”, advirtió el Presidente al inicio de una nueva fase

Alberto Fernández defendió la continuidad del aislamiento obligatorio al comienzo de una nueva etapa de mayor apertura para la mayoría del país, excepto el AMBA. Fuertes críticas a quienes presionan por mayor apertura y definiciones sobre la deuda y los proyectos que enviará al Congreso.

En el inicio de la nueva fase de la cuarentena que se extenderá hasta el 24 de mayo, el Presidente, Alberto Fernández, volvió a defender la continuidad del aislamiento y a criticar a quienes quieren instalar “un falso debate” entre la economía y la salud y, también, se refirió a otros temas relevantes para su gestión, como la negociación de la deuda externa y los proyectos legislativos que impulsará desde el Ejecutivo.

“¿Quién dijo que si no se hace la cuarentena la economía se vuelve próspera?”, planteó el jefe de Estado durante una entrevista televisiva que brindó este lunes por la noche, en la que advirtió que la pandemia tendrá consecuencias sobre la economía, con una caída estimada de seis por ciento del PBI, pero defendió que la prioridad sea “la salud y la vida de los argentinos”.

Además, confirmó que el Ingreso Familiar de Emergencia de 10.000 pesos que ya cobraron ocho millones de trabajadores informales y monotributistas de las categorías más bajas “será pagado una vez más” y aseguró que la flamante titular de la Anses, Fernanda Raverta, está trabajando para “ordenar el sistema y ampliar el número de beneficiarios porque hay mucha gente que no está registrada de ningún modo”. En la misma sintonía, remarcó que las tarifas de servicios públicos no aumentarán mientras dure la pandemia.

En el día en que la mayoría del país, excepto 40 distritos bonaerenses y la Ciudad de Buenos Aires, entró en la fase de salida progresiva del aislamiento, Fernández advirtió que “el riesgo de contagio persiste” y pidió a los ciudadanos que sean “muy cuidadosos” si regresan a sus actividades habituales.

“Aunque uno abra una actividad, como los negocios de cercanía, hay que tener en cuenta que, si uno tiene la posibilidad de salir, debe saber que el mundo que lo rodea cambió y que aumentaron las posibilidades de contagio. No hay una situación de normalidad en ningún lado”, remarcó en ese sentido, al tiempo que vaticinó que el AMBA tiene, aun, un largo camino por recorrer porque “está muy lejos de lograr el objetivo” de que se dupliquen los casos positivos de COVID-19 cada 25 días.

El Presidente se mostró enojado ante las presiones de quienes piden mayor apertura económica, especialmente, cuando las críticas surgen de exfuncionarios de Cambiemos. “Los que hicieron el mayor desastre y ocultaron la basura debajo del sillón son los que ahora nos acusan de populistas. Ellos se vanagloriaban de decir que no habían habilitado hospitales que estaban construidos desde 2015 (como los de La Matanza que están a punto de inaugurarse). Es muy loco lo que nos pasa. Después que hicieron eso, vienen a explicarnos cómo se arregla. No quiero hablar del pasado, pero me obligan a hacerlo”, planteó al respecto.

“Hay una clase política y dirigente que habla con mucha ligereza. Que lo llama a uno Stalin porque le dice a la gente que se quede en su casa. No se puede hablar con tanta ligereza. Quiero que la gente entienda que cuando nos juntamos con (el Gobernador bonaerense) Axel Kicillof y con (el jefe de Gobierno porteño) Horacio Rodríguez Larreta, lo que estamos intentando es preservar la salud de la gente. El resto, es gente que no tiene esa responsabilidad”, contrastó.

Fernández habló también sobre la extensión del plazo de negociación con los bonistas, luego de que Argentina formalizara, este lunes, que tendrán tiempo para ingresar al canje de deuda hasta el 22 de mayo, cuando el plazo original de la oferta vencía el viernes pasado. “No me van a torcer el brazo con un acuerdo que maltrate a los argentinos”, enfatizó, al tiempo que confirmó que, aun, no recibió ninguna “contrapropuesta” por parte de los acreedores y que el Gobierno analizará ofertas que sean “sostenibles” para el futuro del país. “No somos unos necios, quisiéramos que el país no vaya al default”, remarcó.

“Hicimos una oferta donde los acreedores no pierden, sólo ganan menos. Este capitalismo financiero que es tan nocivo para el mundo, trata de doblegar la soberanía del país”, defendió sobre la propuesta presentada públicamente el 16 de abril.

Por último, aseguró que, apenas el Congreso vuelva a funcionar con la normalidad que permita el contexto, enviará los proyectos que fijó como prioridad durante su discurso del 1 de marzo, cuando abrió las sesiones legislativas ordinarias, y que luego quedaron paralizados por la pandemia. “Tenemos listo el proyecto de ley de reforma judicial. Cuando vuelva a funcionar el Congreso, lo voy a mandar junto con el Consejo Económico y Social y la legalización del aborto”, enumeró.

“La reforma judicial intenta resolver el tema penal, fundamentalmente, el contencioso y administrativo y el tema civil y comercial federal. Trata de ordenar el sistema y de terminar con esos espacios cerrados que le permitían a muy pocas personas manejar un poder enorme”, resumió con respecto al proyecto que se orientará a la situación del Poder Judicial en Argentina.