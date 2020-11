“Quiero que las tierras improductivas del Estado vayan a manos que produzcan”, planteó el Presidente

Alberto Fernández participó de una reunión del PJ donde se presentó un proyecto que impulsa el oficialismo en la Legislatura bonaerense para facilitar el acceso a tierras fiscales para destinarlas a la producción de alimentos y planes de vivienda accesibles. El jefe de Estado llamó a “cambiar la estructura económica de la Argentina” para construir un país realmente federal.

El Presidente, Alberto Fernández, aseguró este martes que el Gobierno debería apuntar a un plan para darles “las tierras improductivas del Estado” a “los que quieran trabajarlas”, con el objetivo de descentralizar la producción de alimentos y contribuir a una mejor distribución de la población en todo el país. Así se expresó este martes, al participar de una reunión del PJ nacional en la que se defendió un proyecto del senador bonaerense Francisco “Paco” Durañona que apunta a generar una especie de ProCreAr rural.

En ese marco, Fernández habló sobre las fuertes desigualdades entre la zona central del país y las provincias periféricas y los problemas de déficit habitacional que se generaron cuando la población del interior del país migró hacia los conurbanos de las grandes ciudades en busca de mejores oportunidades económicas. En el Gran Buenos Aires, eso se evidencia con el crecimiento poblacional que muestra que, en 1970, tenía cinco millones de habitantes, mientras que, hoy, se calcula que su población asciende a los 14 millones.

“¿Cómo saco a alguien de Buenos Aires que vive en un barrio precario pero tiene teléfono, Internet, celular, y lo mando al medio del campo donde no tiene nada de eso?”, se preguntó el Presidente y consideró que, si no se generan las condiciones para lograrlo, eso no se concretará “nunca”. Por eso, planteó que uno de los desafíos de su gestión es lograr que la infraestructura mínima de servicios se amplíe para que “la gente que vive alrededor de las grandes ciudades piense que volver a su pueblo es una buena idea”.

A su vez, dijo que el oficialismo tiene que “hacer un plan donde las tierras del Estado se den a los que quieran trabajarlas”, y explicó que “el otro gran problema que tenemos es que en Buenos Aires se concentra la distribución de los alimentos”. “Nosotros tenemos que desarrollar la producción alimentaria en cada región del país para evitarnos todo el costo del transporte. Y cuando lo hagamos, vamos a fomentar una agricultura familiar que va a ser altamente beneficiosa para la Argentina. Y tenemos que hacerlo con tierras fiscales que sobran”, agregó.

Fernández apuntó también contra Cambiemos al señalar que “en los últimos cuatro años, las tierras fiscales que les preocupaban eran las del centro de la Ciudad de Buenos Aires para hacer grandes edificios”. “Las tierras fiscales que a mí me importan son esos campos inactivos que podríamos dárselos a gente para que produzca y dé alimentos a las zonas aledañas”, contrastó.

“Uno habla de estas cosas y aparece el idiota que dice que está hablando de reforma agraria. Yo no le quiero sacar el campo a nadie, quiero que las tierras improductivas del Estado vayan a manos que produzcan, eso es todo lo que quiero”, aclaró.

Finalmente, planteó que cuando termine la pandemia no desea volver a la vieja normalidad de un diseño de distribución de recursos “fenecido” que solo genera “pobreza e inequidad”. “Parte de la normalidad a la que quiero llegar es la revisión de este modelo de país que se dice federal pero no lo es, y esto lo vengo plateando desde el primer día de mi campaña. Este es un modelo muy desigual y solo alimenta esa desigualdad cotidianamente, no solo entre ricos y pobres, sino geográficamente, porque hay regiones a las que les cuesta mucho más desarrollarse y les ponemos las condiciones para que les cueste mucho más”.

Un ProCreAr rural

Durante el encuentro con el Presidente, Durañona explicó los alcances del proyecto de ley que promueve, junto a la Unión de los Trabajadores de la Tierra, y que apunta a generar una especie de ProCreAr rural, para destinar los terrenos fiscales provinciales y nacionales a la producción de alimentos y planes de vivienda accesibles para los sectores populares.

“Se trata de que la tierra que esté en manos del Estado pueda volcarse a producir alimentos saludables a precios justos, a generar empleos, ferias y mercados”, detalló el senador del Frente de Todos y agregó que propone créditos para que los productores rurales accedan a su propia tierra y dejen de alquilar, uno de los motivos principales por los que se ven constantemente al borde de la pobreza.

Cabe recordar que la iniciativa que, para su avance, debe debatirse en la comisión de Organización Territorial y Vivienda del Senado bonaerense que preside la matancera María Reigada, viene siendo trabada por Juntos por el Cambio que, ya en tres oportunidades, no se presentó a las reuniones pautadas para debatir el proyecto.

Como a la comisión la integran cuatro legisladores cambiemitas, que son mayoría, su ausencia no permite lograr el quórum necesario. Luego de que el oficialismo planteara quejas formales a fines de octubre, como explicó Reigada a El1 Digital, la oposición volvió a ausentarse, la semana pasada, a una nueva reunión de la comisión.