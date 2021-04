Rafael Castillo: buscan intensamente a una niña de once años

Morena Barrientos fue vista por última vez el miércoles por la tarde. Hasta el momento, no hay novedades sobre su paradero; se realizan rastrillajes en la zona.

La familia de Morena Barrientos, de once años de edad, está desesperada ya que no hay noticias sobre su paradero desde la tarde del miércoles. Desde el entorno familiar, mencionaron que la niña se fue de su domicilio, ubicado en la localidad de Rafael Castillo, por sus propios medios. No obstante, no cuenta con tarjeta SUBE ni teléfono celular. En ese marco, se están llevando a cabo rastrillajes policiales en la zona.

En comunicación con El1 Digital, Cinthia Lescano, madre de la nena, señaló: “Antes de ir a mi trabajo, tuvimos una discusión ya que ella se quería quedar en la casa. Como no estoy en todo el día, ella y sus hermanos pasan la tarde en Isidro Casanova, con una persona de confianza que los cuida. Luego de ese momento, Morena se quedó en el domicilio y me fui a mi trabajo. Estuvimos en contacto hasta que desapareció”.

“La estamos buscando por diferentes zonas del partido de Morón y cercanas a nuestra vivienda», sostuvo Lescano.

“Se encontraba bien, estaba haciendo sus cosas, pero, cuando vuelvo a casa con mis hijos, Morena no se encontraba y dejó una nota donde decía que decidió irse de la casa; se llevó una mochila con ropa y algo de dinero”, lamentó. Según señaló, se radicó la denuncia en la Comisaría Distrital Oeste N° 3, de Rafael Castillo, y se están llevando a cabo diferentes rastrillajes.

“Salí con un móvil con los efectivos policiales a buscarla y, a su vez, me informaron que dieron aviso a otras dependencias para que también se sumen a la búsqueda”, indicó. “La estamos buscando por diferentes zonas del partido de Morón y cercanas a nuestra vivienda. Por otra lado, ella no usa SUBE, porque nos manejamos siempre con mi auto particular”, contó.

También, una de las cámaras de seguridad del barrio captó el momento en que la pequeña había dejado su casa. Las imágenes muestran a Morena caminando sola con su mochila en la espalda. Las personas que tengan alguna información sobre su paradero pueden comunicarse telefónicamente al 15-3371-1919.