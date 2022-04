Rafael Castillo: tras otro fallo judicial, vuelve la tensión a “La Nueva Unión” por el riesgo de desalojo

Así, en comunicación con El1 Digital, el delegado barrial Sebastián Creus detalló: “El mes pasado, el abogado que está siguiendo nuestra causa se comunicó con nosotros y nos avisó que la Cámara de Apelaciones falló a favor del denunciante, dándole el OK y diciendo que se le tiene que devolver el lugar”. “Hasta ahora, no hay fecha de desalojo, porque antes hay un protocolo de seguridad que tienen que hacer y todavía no se hizo. No nos censaron ni tampoco hicieron un montón de cosas que tienen que hacer antes de poder sacarnos. Pero ahora ya está todo (nuevamente) en las manos del juez”, reconoció Creus.

Los tiempos se acortan