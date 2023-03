Ramos Mejía: avanza la construcción de los dos puentes modulares sobre las vías del Tren Sarmiento

En el marco del Plan de Modernización del Transporte Ferroviario de Pasajeros de Trenes Argentinos, avanza la construcción de dos puentes modulares sobre el trazado de la Línea Sarmiento en pleno centro de la localidad de Ramos Mejía, que había comenzado en noviembre de 2022 y tiene un tiempo estimado de instalación de seis meses.

Desde la Línea Sarmiento, habían informado a El1 Digital que dichos pasos elevados por instalar, uno doble y otro simple, estarán destinados y preparados para el tránsito liviano y el transporte público. Ambos medirán 271 metros y serán de placas de acero galvanizado por inmersión implantado sobre bases de hormigón. Además, se realizarán mejoras en la iluminación y señalización del entorno.

El Ministerio de Transporte de la Nación comunicó que los nuevos puentes modulares, denominados Puentes Herradura, cuentan con rampas paralelas de mano única o doble de circulación de los vehículos. Sus bases son pilotes armados de encofrado metálico y columnas de hormigón. Para su cimentación, se destinaron 7.905 metros cúbicos de hormigón armado y 1.120 toneladas de hierros de construcción.

Además, tienen iluminación con alimentación solar, defensas del tipo Flex-Beam, rampas para el tránsito liviano y para el pesado, y están compuestos por diferentes módulos abulonados que pueden desarmarse y colocarse en otro lugar en caso de ser necesario.

Según información de la empresa Trenes Argentinos, la obra posibilitará mayor frecuencia de los servicios ferroviarios, aumento de circulación de trenes, así como más capacidad de transporte de pasajeros y fluidez del tránsito vehicular. También generará menor riesgo de accidentes que involucren a un vehículo y un tren, mejor calidad de vida para los ciudadanos, integración social y económica de zonas divididas por las vías, menor contaminación sonora y por combustión vehicular y disminuirá el impacto ambiental.

Opiniones vecinales divididas

Al ser consultado por este medio, Walter, vecino de la zona, indicó que la obra “va a favorecer el desenvolvimiento del tráfico”. “Mientras se desarrolla la obra hay calles cortadas y muchos problemas de tráfico, pero la gente debe tener paciencia cuando se construyen los puentes. Hay muchos vecinos que se quejan de los ruidos y de las máquinas, pero, una vez terminados, van a favorecer”, apuntó.

De igual manera, Leticia, quien reside en la localidad, celebró que la construcción de los puentes “es excelente”. “A mi familia y a mí, no nos gustan los cruces de vía. No solo están mal hechos y son un peligro para todos, sino que la gente no los respeta”, planteó. Sin embargo, las opiniones están divididas.

A pocas semanas del inicio de la obra, algunos lugareños expresaron cuestionamientos y Arturo Ter Akopian, referente vecinal y titular de la Casa de Auxilio de Ramos Mejía (CARM), fue uno de ellos.

La empresa encargada del desarrollo de la obra es Talleres Navales Dársena Norte (Tandanor), el astillero porteño fundado por Nicolás Avellaneda, que firmó un acuerdo con Trenes Argentinos para la realización de trece puentes que se ubicarán a lo largo de toda la traza de la Línea Sarmiento.