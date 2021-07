Ramos Mejía: piden justicia por un chico que falleció en un hecho vial

La noche del 17 de abril del 2020, Donato De La Torre, de 14 años, perdió la vida de manera instantánea cuando el auto donde viajaba cruzó la barrera baja y fue impactado por el tren. Desde el entorno, piden que se cambie la carátula de la conductora del vehículo, a Homicidio culposo, porque aseguran que la joven era consciente de sus actos.

La familia de Donato De La Torre, de 14 años y oriundo de Ramos Mejía, inició una campaña, a través de las redes sociales, para pedir justicia por su muerte. Durante la noche del 17 de abril del año pasado, el menor viajaba en un Chevrolet Corsa junto a Antonella Capellini, de 24 años, quien conducía el vehículo. La joven cruzó la barrera baja, a la altura de la calle Colombres de la Línea Sarmiento, el tren embistió el auto y Donato perdió la vida instantáneamente.

En diálogo con El1 digital, María de los Ángeles Sánchez, madre del menor, explicó: “Se comprobó por las cámaras y un testigo visual que todas las señales del cruce estaban bien y el (conductor del) tren tocó la bocina tres veces, pero a ella la imputan por homicidio culposo”. Además, agregó que Capellini tuvo heridas superficiales por el impacto.

Acorde al relato de Sánchez, esa fatídica noche, Capellini decide llevarse el auto de la madre de Donato, sin su consentimiento porque estaba tomando una ducha, y al menor para comprar pan. La joven, era la novia de un amigo de uno de los hermanos del menor.

Cuando Sánchez termina de bañarse, se encuentra con la situación y, minutos después, escucha un patrullero que anuncia que hubo un accidente a pocas cuadras de su vivienda. “Me agarró bronca”, aseguró y, continuó: “Mi hijo estaba acá y de repente no, realmente no entiendo como no está más”.

La madre contó que cuando se enteró que Donato estaba en el siniestro, se acercó al lugar del accidente, pero nadie le informó de la situación. “En un momento, viene mi sobrina llorando con la cabeza negando, ella me dio la noticia”, detalló.

“Ese día entré en shock, me trajeron acá (su vivienda) y me empezaron a medicar. Yo estuve muy mal, a los días me tuvieron que internar porque no quería vivir. Es terrible, se te derrumba tu vida”, expuso Sanchez. “La fui a buscar a la casa (por Capellini) para entender qué pasó y ella me dijo que un auto la había obstruido, pero está comprobado que es mentira”, manifestó.

La causa se encuentra en el Juzgado N° 3 de los Tribunales de Morón, porque el hecho ocurrió en territorio federal y la joven está imputada por homicidio doloso, pero la familia pide que cambie la carátula por homicidio culposo. “Quiero que pague por lo que hizo, era algo evitable, fue una imprudencia terrible. No voy a parar porque mi hijo ya no vuelve más y tenía toda una vida por vivir”, expresó la madre.

“El auto es una herramienta, ella sabe que, al pasar una barrera baja, puede ocasionar una muerte. No es una nena, era consciente de lo que hacía, no estaba drogada, ni alcoholizada, por eso, no voy a permitir que tenga una condena por Homicidio con dolo, para que tenga tres años en suspenso mientras que a mi hijo lo condenaron a un cementerio”, finalizó.