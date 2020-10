Ramos Mejía: por dificultades económicas, cierra el Instituto French

A través de un comunicado, el colegio anunció que no va a matricular para el ciclo lectivo 2021 en ninguno de los niveles.

En la mañana de este martes, el histórico Instituto French, ubicado en French 37, en Ramos Mejía, lanzó un comunicado en el que anuncia que no va a matricular para el ciclo lectivo 2021 a raíz de problemas económicos que se agravaron en el contexto de pandemia. Además, aseguraron que los docentes continuarán con las clases hasta fin de año y agradecieron el esfuerzo de sus trabajadores.

“Es una decisión muy difícil y dolorosa de tomar para nosotros, ya que nuestra institución (se) mantuvo 56 años ininterrumpidos al servicio de la educación, lamentamos tener que comunicarles que no vamos a matricular para el año 2021. Hace varios años enfrentamos serias dificultades económicas y, aun así, pusimos nuestro mayor esfuerzo para continuar con la labor educativa”, dicta el e scrito. El comunicado sostiene que el colegio estará a disposición para facilitar, en la medida de lo posible, la reubicación del alumnado en otros establecimientos, contando con el apoyo y asesoramiento de autoridades escolares. “El ciclo lectivo actual continuará hasta su finalización, garantizando la escolaridad”, prometen.

En diálogo con El1 Digital, Juan Manuel Cascardo, titular del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) a nivel local, señaló: “Estamos en conocimiento de que el colegio notificó a la Dirección de Escuelas que, por la crisis económica, no van a matricular para el ciclo lectivo 2021, pero garantizan la continuidad de presente ciclo lectivo. Estamos en estado de alerta y en comunicación con los docentes afiliados al gremio para ver cómo sigue la situación”.

Según confirmó el sindicalista, el Gobierno provincial subvenciona, al Instituto French, el nivel primario en un 60 por ciento y el nivel secundario en un 80 por ciento. “El 70 por ciento de los colegios están subvencionados por el Estado y el 30 por ciento obtiene ayuda por la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). Entendemos que, si hay cierre, es, tal vez, producto de una mala administración por parte de la entidad propietaria de gestión privada o una decisión especulativa”, indicó.

“Con el subsidio del Estado provincial, más la ayuda del Estado nacional, entendemos que no habría condiciones para que los colegios de gestión privada estén cerrando. Puede haber alguna demora en el cobro de las cuotas, pero en algún momento las cobraran. Las obligaciones las pueden cumplir por la ayuda y teniendo en cuenta que la continuidad pedagógica está garantizada por los docentes que trasformaron sus casas en escuelas”, aseguró.

Además, aseveró que el único establecimiento educativo que cerró sus puertas en La Matanza fue el Jardín de Infantes La Casa de Pulgarcito, de Ciudad Evita. “En este caso, fue producto de una maniobra especulativa por parte de los propietarios. Estaba subvencionado por el Estado provincial y había recibido el ATP. Una vez que obtuvo la ayuda y cobrado la subvención, envió cartas documentos a las docentes que cerraban las puertas. No tenemos conocimiento de otro caso”, relató.

Docentes y padres, frente al Instituto French

Por su parte, docentes y padres decidieron presentarse en las puertas del colegio para pedir explicaciones. La docente Andrea Malfitani contó: “En lo que va del año, no tuvimos ninguna reunión con la representación legal de la institución. Solo nos han informado a través de mails ambiguos sobre la situación, pero no aclararon que era esto. Nunca hablaron de esta posibilidad. Todo era referido a problemas administrativos. Nosotros cobrábamos el sueldo de manera irregular. El colegio está subvencionado, que era la parte garantizada, no así el porcentaje que nos debe pagar la institución, ese porcentaje lo fuimos cobrando de manera irregular”.

Otra docente, que prefirió no brindar su nombre, sostuvo que los representantes legales les informaban que las cuotas no se estaban pagando en su totalidad. “Hay familias que estaban abonando sus cuotas. Hasta daban tres vencimientos. Pero los representantes legales decían que, si bien había familias que pagaban, otras no lo hacían. El servicio educativo se brindaba por teleconferencia vía Zoom. Teníamos sistematizados los encuentros y las actividades con el programa educativo”, manifestó.

“Esto me sorprende como docente y como madre, porque me llega un mail que dice que no va a haber matriculación para el año que viene y, como docente, un mail muy ambiguo diciendo que necesitan ayuda. Sin embargo, tienen el 60 por ciento de subvención en primaria, el 80 por ciento en secundario y recibieron la ATP. Nosotros nos quedamos sin trabajo y nuestros hijos sin educación”, disparó.

Los padres de los alumnos recibieron un mail con el anuncio, por lo que decidieron sumarse con los docentes y recibir explicaciones de la situación. “No entendemos nada, porque hace tres semanas nos mandaron la solicitud de vacante para el ciclo lectivo del año que viene, completamos todos y no nos comentaron nada. La cuota la pago todos los meses porque sé que los docentes viven de eso. No me pueden decir que ellos no tienen con qué solventar y que van a cerrar el colegio. Nos están cobrando en la cuota el mantenimiento edilicio y no viene ningún chico. Nos cobran el servicio médico, material didáctico y todos los padres lo seguimos pagando con todo el esfuerzo”, exclamó la madre de un alumno.

“Los chicos no dejaron ni un día de tener clases, el esfuerzo lo hacen los docentes. Le buscamos la vuelta para todo. Me parece de muy mal gusto. Más, con la situación que estamos viviendo, muchos chicos que vienen desde Jardín de Infantes juntos… ¿cómo les explicamos que, a partir del año que viene, ya no van a estar más con sus compañeros?”, planteó.