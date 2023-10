Ramos Mejía: ya están en funcionamiento los puentes modulares sobre las vías del Sarmiento

El viernes 20 de octubre, se inauguró la gran obra de los puentes modulares en la localidad de Ramos Mejía, que fue eje de polémicas debido a los contratiempos que sufrieron los vecinos y transeúntes por cortes de calle, cambios en las paradas de colectivos o desviación del tránsito. La construcción, que ya está habilitada al tránsito, fue atravesada por miles de vehículos durante el fin de semana y no presentó siniestros viales o problemas en la circulación, pero sí fue criticada por vecinos que, aseguraron, se trata de una obra “mal hecha” que presenta problemas para el flujo del tránsito.

Un comerciante de la zona comentó a El1 que uno de los conflictos se genera por los semáforos que se encuentran en la Avenida Rivadavia al final del puente: dos que apuntan al tránsito que circula por la avenida en ambos sentidos y el otro, a los vehículos que salen directamente de la construcción. Antiguamente, el semáforo de Rivadavia sentido a Haedo permitía el giro a la izquierda, pero ahora no. “Acá se dobló toda la vida. La gente lo sabe. Si no podés doblar acá, en la próxima tampoco, y en la otra, tampoco. Te tenés que ir hasta Haedo para doblar a la izquierda, porque después viene el boulevard, el paso a nivel, y no se puede doblar en ninguna”, explicó el vendedor. Y manifestó: “El viernes fue un desastre, el sábado lo mismo; mucha bocina… Es un peligro”.

Un taxista que circula diariamente por la localidad se sumó a esta idea y señaló que, durante su paso por la estructura durante el fin de semana, tuvo un cruce con un motociclista que no divisó la existencia de uno de los semáforos. Otro problema importante que señalaron fue el cruce de peatones en segunda Rivadavia rumbo a Güemes, donde no hay distancia de frenado para el vehículo que baja del puente, por lo cual se vuelve una intersección “muy peligrosa”. “Es un peligro, está mal hecho en todo sentido”, criticaron.