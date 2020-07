Reapertura comercial: “Es positiva, sobre todo, para los comerciantes, que vienen muy golpeados”

Así lo expresó a este medio Enrique Gardéñez, titular del Centro de Comerciantes de Avenida Crovara, sobre la reapertura escalonada que comenzó esta semana. Además, fue optimista con respecto a una flexibilización más amplia con todos los cuidados necesarios: “Si los resultados son positivos, quizás, puede ser mayor”.

Esta semana, comenzó la tan esperada reapertura comercial en forma escalonada, primero, con las principales industrias manufactureras, y terminará el próximo lunes con las peluquerías y algunas actividades profesionales. En los cuatro meses de aislamiento social por COVID-19, no obstante, alrededor de 500 comercios debieron cerrar en forma definitiva.

Sobre el tema, El1 Digital dialogó con el presidente del Centro de Comerciantes de Avenida Crovara, Enrique Gardéñez, que se mostró contento por la implementación del protocolo para que los negocios puedan reabrir: “Cualquier tipo de reapertura es positivo, sobre todo, para los comerciantes que vienen tan golpeados”.

“Cuando los comerciantes empezaron a entender la metodología de take away, preguntaron si no puede ser más grande la reapertura y, ahí, se generó una especie de desilusión”, expresó Gardéñez.

No obstante, indicó que la actual modalidad de take away, de retiro en el local, podría ser un primer paso: “La ordenanza municipal estipula que no se puede vender mercadería, sino despachar la vendida a través de alguna plataforma. La apertura debería ser más grande, sobre todo, en rubros como indumentaria o calzado, que necesitan mostrar y probar su mercadería”.

“Cuando los comerciantes empezaron a entender esta metodología, preguntaron si no puede ser un poco más grande la reapertura y, ahí, se generó una especie de desilusión”, expresó. Vale destacar que en los comercios considerados barriales o de cercanía, los clientes sí pueden pedir una prenda que consideren que les queda bien y llevarla, a diferencia de los locales de avenidas.

Gardéñez, además, señaló que los mencionados rubros de indumentaria y calzado son dos de los que más han penado los cuatro meses de aislamiento social por el coronavirus y a los que más les costaría recomenzar: “Trabajan por temporadas y, por ejemplo, se está terminando la temporada de invierno y no pudieron vender la mercadería de ese momento”.

Por último, hizo hincapié en que la ciudadanía debe “tomar conciencia de que se trata de una pandemia” y que “hay que tomar todas las medidas para no contagiarse”, dado que, cuanto mayor sea la precaución y prevención social, mayor posibilidades de éxito tendrá la denominada “cuarentena intermitente”.

“Vamos a ver las próximas semanas cómo son los resultados de la reapertura. Si son positivos, quizás, se puede lograr una reapertura mayor”, consideró, optimista, ante la imperiosa necesidad de los comerciantes de poder volver a trabajar de la forma más tradicional posible.