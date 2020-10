Reapertura del shopping de San Justo: “La flexibilización debe ser para todos, no para pocos”, critican comerciantes

A siete meses de iniciado el aislamiento social por el coronavirus, algunos rubros comerciales, todavía, no lograron la habilitación para poder trabajar. Por eso, más de un comerciante tomó con sorpresa que, este miércoles, el shopping de San Justo reabriera a pesar de ser un espacio cerrado. En diálogo con El1 Digital, Damián Santostefano, referente de la agrupación Juntos Somos Más, que nuclea a más de 500 comercios de la cabecera distrital, apuntó: “Siempre dijimos que el Municipio debía flexibilizar, por lo que vemos con buenos ojos que haya reabierto el shopping”.

