Recomendaciones generales para salir de casa

El Municipio de La Matanza brinda recomendaciones esenciales para las personas que tengan que salir de su casa. Asimismo, se recuerda a la población que no se debe salir de los domicilios, excepto para ir a la farmacia, hacer compras de primera necesidad o asistir a un familiar.

En primer lugar, solamente pueden salir quienes no presenten síntomas (fiebre superior a 38° acompañada de tos, dolor de garganta, cansancio o falta de aire). Preferentemente, deben quedarse en casa las personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas y quienes tengan afecciones crónicas.

No salir en grupos. Solo debe salir una persona. Si vas a comprar, preguntá a tus vecinos si necesitan algún producto. Podés dejarlos en la puerta de su casa para evitar el contacto.

Si vas a un comercio, mantené una distancia de un metro de los demás y evitá los lugares con muchas personas. No te toques la cara y si vas a toser o estornudar, hacelo en el pliegue del codo.

No toques los productos si no es necesario. Pensá de antemano qué necesitás llevar y comprá cantidades razonables, no de más. Y siempre que puedas, pagá con tarjeta de débito o crédito para no intercambiar billetes.

Al volver a casa, tratá no tocar nada antes de lavarte bien las manos con agua y jabón o con alcohol en gel. Dejá en la entrada la bolsa de las compras, cartera, llaves, abrigo, etc. Desinfectá todo lo anterior con alcohol al 70% (por ejemplo, en un rociador, siete partes de alcohol con tres partes de agua destilada o hervida).

Ante la presencia de síntomas comunicarse al 107, al 148 o al 0800-222-1002. Para denunciar a quienes violen la cuarentena comunicarse al 4441-3551 o al 134.