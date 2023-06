Reconocimiento del CONICET a la Revista Jurídica Austral, que se incorpora a su núcleo básico de revistas científicas

Buenos Aires; junio de 2023 – A través de una resolución, el CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) incorporó a la Revista Jurídica Austral de la Facultad de Derecho al Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas. Esta incorporación no sólo otorga una mayor visibilidad de la Revista y de los autores que en ella publican, sino también representa una certificación del prestigio, calidad editorial y rigor científico de las publicaciones y de los órganos que la componen. «La revista presenta una sólida calidad de trabajos de investigación en el campo de las ciencias jurídicas. Sus autores son, en su mayoría, nacionales, pero eso rápidamente se irá morigerando en virtud del reciente ingreso de esta publicación en SCOPUS. Los trabajos presentan una calidad muy notable y bastante pareja en las distintas y variadas disciplinas jurídicas y, por ende, se trata de una de las publicaciones científicas más relevantes de la nación”, consideró el CONICET en su resolución. Sobre los autores de los artículos, el organismo destaca: “Por la calidad de sus artículos y el renombre de su comité editorial y científico, la Revista Jurídica Austral es una publicación de relevancia nacional e internacional en el ámbito del derecho. La afiliación de los autores es destacable. Muchos provienen de las mejores instituciones académicas nacionales e internacionales”. “El equipo editorial está compuesto por académicos de gran prestigio y trayectoria. Si tomamos en cuenta al director, director ejecutivo y miembros del consejo editorial, se aprecia que todos ellos son hombres y cinco de seis poseen como pertenencia institucional la Universidad Austral. El comité científico está compuesto por 26 personas, de las cuales 5 son mujeres, en este caso, con mayor presencia de académicos de otras universidades del país y extranjeras”, señala la resolución. La Revista abarca todas las ramas del derecho. No obstante, se aprecia una primacía de artículos referidos a la teoría constitucional, filosofía jurídica y moral, teoría política e historia constitucional. Esto lo remarcan como “un dato a favor de la Revista”, dado que no son los tópicos más abordados en la mayoría de las revistas jurídicas. Si bien en la revista se publican artículos de sus académicos, también recibe y publica textos de personas cuya pertenencia institucional no es la Universidad Austral, con el objetivo de publicar aportes de gran calidad. El CONICET destacó, además, el cuidado que la revista pone a los hipervínculos: “Eso permitirá incrementar la visibilidad y relacionamiento de esta publicación con otras de su tipo”. A la resolución del organismo se suma, al mismo tiempo, la reciente indexación en la base de datos de SCOPUS, entre las más de treinta que ha logrado la revista al día de la fecha: Erich Plus, Dialnet, Latindex, DOAJ, Redib, Clase, Biblat, entre otras.