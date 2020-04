Frente a la crisis desatada por la pandemia de coronavirus, en medio de las tareas de prevención y asistencia que se vienen realizando desde el primer día en el Municipio de La Matanza, su intendente, Fernando Espinoza, ratificó “la firme decisión del Estado Comunal de seguir al frente de las acciones en favor de sus vecinos” y convocó “a todas y todos los que sientan el firme llamado del voluntariado y estén en condiciones de brindarlo”.

Con el claro convencimiento de que “la solidaridad es la herramienta más importante para demostrar la responsabilidad social”, Fernando Espinoza anunció que “el Municipio ha convocado a través de un decreto a las Organizaciones Civiles, Entidades de Bien Público, parroquias y templos evangélicos a que formen parte de la Red solidaria de Voluntariado contra el Coronavirus de la Municipalidad de La Matanza”.

Esta red que convoca el jefe c omunal tiene como objetivo principal brindar asistencia solidaria a través de los miembros existentes en esas instituciones, iglesias y entidades, y de aquellos vecinos que quieran sumarse a formar parte de esta iniciativa de voluntariado solidario.

El jefe comunal sostuvo: “Nuestros adultos mayores cuyos hijos, nietos o familiares no viven cerca de sus casas; vecinos que por alguna condición de salud no pueden circular o quienes tienen niños que no pueden dejar solos, necesitan que se los ayude con compras de alimentos y medicamentos. Desde el primer día estamos con nuestros voluntarios ayudando, llevando alimentos, haciendo compras, acercando medicamentos, colaborando con el Ejército en la elaboración de los alimentos con la materia prima que provee el municipio. Pero La Matanza es grande, enorme, y por eso decidimos ampliar el voluntariado con esta convocatoria”.

Asimismo, el intendente explicó que “todas las actividades de los voluntarios de esta Red serán aquellas que puedan brindarse respetando las normas de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio dispuestas por las respectivas autoridades sanitarias, e implementando las medidas preventivas de cuidado personal y social existentes o que puedan recomendarse a futuro”.

Respecto del marco temporal y sobre la organización de funcionamiento, el jefe comunal de La Matanza aclaró que “nuestra Red estará vigente en tanto dure el régimen de emergencia dispuesto para combatir la Pandemia del Coronavirus y cada una de las Secretarías que integran el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad serán las encargadas de coordinar las acciones solidarias que fueran necesarias implementar en el ámbito de su competencia”.

Es entonces en este marco y con esta intención que invitamos a sumarse a la “Red de Voluntariado Solidaria contra el Covid-19” a:

Universidad Nacional de La Matanza

Institutos Técnicos

Establecimientos Educativos

Entidades Religiosas de todos los credos y confesiones

Entidades Empresariales

Colegios Profesionales

Cámaras de comercio

Toda otra organización que tuviere interés en trabajar en forma mancomunada, solidaria y voluntaria.

Fernando Espinoza, en relación con la iniciativa, sostuvo: “Desde el primer momento, en coordinación con el gobierno nacional y con el gobierno provincial, hemos estado junto a cada vecino. Cuando precisamos ayuda la pedimos, como por ejemplo el caso del Ejército y el regreso de la Gendarmería, que no dependían de nosotros. Y fuimos escuchados por nuestro Presidente Alberto Fernández. Todo lo que estuvo a nuestro alcance, y aún más allá, lo hicimos y lo hacemos cada día”.

Para finalizar el intendente enfatizó: «Ahora hacen falta más voluntades, más manos. Volvemos a ponernos al frente de la situación y apelamos a lo más maravilloso que tiene el ser humano: el amor que empuja a la solidaridad. Juntos trabajaremos contra este enemigo invisible que es el Coronavirus, sin olvidar que la mejor vacuna sigue siendo quedarse en casa».