Refugio Las Renatas: amor y solidaridad por los animales

La organización que ayuda a más de 100 animales discapacitados, en la actualidad, necesita de la ayuda de todos para poder continuar con las construcciones en el refugio y costear la alimentación y tratamientos de los renatos.

El refugio ubicado en Virrey del Pino, fue fundado por Giselle Ferrero, quien en la actualidad también es responsable de la coordinación general del lugar, así como también de la salud de los animales y de la comunicación.

Asimismo, en la organización no gubernamental se encuentra trabajando un grupo de cuidadores y voluntarios. Si bien, Ferrero vive en la localidad de Villa Madero, todos los días se encarga de coordinar el trabajo de todos los empleados y de la salud de cada renato, como ella los llama.

“Los cuidadores me tienen que notificar, por dar un ejemplo de cada curación que se hace a cada renato todos los días. Hago un control bastante exhaustivo cobre el refugio”, expresó la fundadora.

Hoy en día, el refugio cuenta con 140 animales de todas las especies, algunos de ellos viven en la casa de Ferrero, como es el caso de unos cuantos perros, gatos y un loro. Mientras que los chanchos, ovejas, cabras, caballos, tortugas, conejos y terneros se encuentran en el terreno de Virrey del Pino. Anteriormente, llegaron a tener, como máximo, 60 animales.

La llegada de los animales al refugio

En primera instancia, las personas se comunican con Ferrero para llevar al animal a la ONG y verificar si hay posibilidades de refugiarlo. Es por eso que la fundadora agrega que “son animales en situación de calle, discapacitados o con enfermedades graves. Nos dedicamos exclusivamente a ellos”.

Sin embargo, desde el refugio informaron que en el último tiempo han encontrado en la puerta una gran cantidad de cachorros abandonados, animales enfermos o atropellados. “La población creció en un 30% no por los ingresos sino por los que nos dejaron en la puerta, que son ingresos involuntarios, no están previstos”, sostuvo Ferrero.

En diálogo con Diario NCO, la fundadora manifestó que sus hijos están criados con animales como si fueran sus hermanos. A su vez, contó que “en algunos casos por ahí no rescato yo y viene una de mis hijas con un gatito que rescató de la calle. Es que tengo criados a mis hijos en el amor hacia los animales”.

La actualidad del refugio y las donaciones

Hace unos años, debieron dejar la propiedad en la que estaban en Escobar y trasladarse a Virrey del Pino. Eso implicó que tuvieran que construir desde cero el nuevo refugio, y hasta el día de hoy continuando modificando las instalaciones y agregando nuevas para que los animales tengan más espacio.

“Tuvimos que juntar los fondos para comprar un lugar, el terreno lo compro el refugio. No teníamos agua, no teníamos nada. No queremos hacer cosas provisorias. Todo es para que los animales estén mejor que en la calle. Lo que es mejor que una calle, es lo más parecido a una casa”, destacó Ferrero.

Al desarmar la casa anterior, pudieron aprovechar algunos materiales, pero hasta el momento siguen adaptando cada sector para que esté en las condiciones adecuadas para cada una de las especies y sus necesidades. Con respecto a las donaciones, la coordinadora afirmó que están necesitando gomas gruesas para los animales que son discapacitados, para que puedan dormir y cambiar las que tienen, ya que las camas comunes no les sirven por una cuestión de higiene.

Además, necesitan alimento balanceado, medicación veterinaria de todo tipo, porque ellos la clasifican y luego la guardan en su depósito para alguna emergencia. Al contar con tantos animales, también requieren de nuevos abrigos porque algunos se rompen o no llegan a lavarlos a tiempo.

Con respecto a la economía, ellos tienen una cuenta bancaria y en Mercado Pago a través de las cuales reciben donaciones de dinero. Y a través de sus redes sociales, difunden aquellos animales que ya se encuentran listos para ser adoptados por una nueva familia.

Para conocer más sobre la organización y poder ayudarlos pueden encontrarlos, tanto en Facebook como en Instagram, como “Refugio Las Renatas” y la página web es lasrenatas.org. Quienes estén interesados en realizar una transferencia de dinero, lo pueden hacer por Mercado Pago con el siguiente número de teléfono 1130017001 o también con el alias REFUGIOLASRENATAS a la cuenta bancaria del Banco Provincia.