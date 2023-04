Reunión de Alcaldes 2022: Financiando el desarrollo sostenible de las ciudades

TRANSMISIÓN EN VIVO: miércoles, 26 de abril

8:30 a.m. (Denver, CO) | 9:30 a.m. (Bogotá, Colombia) | 10:30 a.m. (Washington, D.C.) En América Latina y el Caribe, ocho de cada diez habitantes residen en ciudades, lo que implica una alta densidad poblacional y obliga a los municipios a buscar nuevas formas de financiamiento para su desarrollo sostenible. ¿Cómo pueden nuestras ciudades lograr los niveles de inversión necesarios para mejorar los servicios públicos, ampliar la infraestructura, atraer financiamiento del sector privado y crear nuevas oportunidades económicas? Este 26 de abril no te pierdas la Reunión de Alcaldes 2023 de la Red de Ciudades del BID, un espacio único en el que buscaremos soluciones a estos desafíos de la mano de 40 alcaldes de la región. Exploraremos nuevas vías de financiamiento, compartiremos conocimiento y herramientas, y abordaremos estrategias para fortalecer las finanzas públicas de nuestras ciudades de manera sostenible. Únete a la conversación en vivo el día 26 de abril, a partir de las 10:30 am (hora Washington DC) a través de nuestro canal de YouTube, y descubre nuevas vías de financiamiento para hacer frente a los desafíos urbanos de América Latina y el Caribe.