Reunión con expertos epidemiólogos e infectólogos de Fernando Espinoza

Son necesarias más medidas restrictivas

El jefe comunal destacó que la nueva realidad hoy es que “más del 50% de los casos son por contagio comunitario, lo que implica que no se puede rastrear su origen”. Asimismo, dijo que espera que este fin de semana el Presidente, el Gobernador y el jefe de Gobierno de la Ciudad tomen las medidas necesarias para bajar el nivel de contagios. También destacó el trabajo y el diálogo entre el gobernador Kicillof y todos los intendentes, más allá de pertenencia a distintos partidos políticos.“Es algo muy importante -sostuvo Espinoza-, porque estamos trabajando todos en forma muy articulada, muy sólida, y con mucho diálogo, con muchas reuniones desde el inicio de la pandemia, sin divisiones”.

El intendente de La Matanza, Fern ando Espinoza, encabezó una nueva reunión de toda el área de salud del municipio, de la cual participaron las autoridades y representantes de los equipos de salud pública, de emergencias y epidemiólogos e infectólogos.

La principal conclusión a la que se arribó fue que “son necesarias más medidas restrictivas para la circulación, porque hoy ya se nota en las estadísticas que más del 50% de los casos son por contagio comunitario, lo que implica que no se puede rastrear el origen de los contagios y se hace más difícil aplicar protocolos como el del Plan Detectar”, según explicó Espinoza tras el encuentro.

En la reunión también se analizó tanto la situación actual como las medidas necesarias para mejorar y ajustar todo lo que sea necesario para una atención rápida de cualquier persona que presente síntomas.

En ese sentido, el intendente destacó que “La Matanza continúa estando muy por debajo de la media del Conurbano en cuanto a contagios por habitantes y reconforta saber que el trabajo mancomunado, interdisciplinario e ininterrumpido que estamos haciendo está dando resultados”.

Para graficar el trabajo que se está realizando en el municipio y coordinadamente en toda la Provincia Buenos Aires, dijo: «ya se han visitado alrededor de 254.000 personas en toda la Provincia para control y testeos cuando es necesario”.

Y agregó que, de ese número, “71.000 hicimos en La Matanza, y estamos haciendo hoy aproximadamente 6.000 visitas diarias, yendo a buscar los contagios a cada ciudad, a cada barrio, y no esperando que la gente llame por teléfono”.

Pero, por otro lado, el intendente destacó que existe una creciente preocupación entre los vecinos, y todas las autoridades, porque se hace evidente que “empieza a haber muchos contagios cercanos, un fenómeno que hace 10 días no ocurría; en todos los barrios sabemos de gente que está contagiada y eso genera temor en muchos vecinos”, dijo.

Espinoza señaló que hay «relajación» en muchos casos: “Por otro lado, también vemos que un gran porcentaje importante de vecinos sale a la calle y no cumple con el aislamiento social, que es la única vacuna que hoy tenemos contra la pandemia”.

“Por eso -destacó- nosotros estamos trabajando con nuestro gobernador Axel Kicillof y con nuestro presidente Alberto Fernández para tratar de generar y repensar medidas más restrictivas con respecto a cómo estamos hoy en las fases de la cuarentena”.

“El AMBA necesita que se tomen medidas restrictivas, necesita que volvamos hacia atrás en varias cuestiones que han incrementado en las últimas semanas la circulación y posibilidad de contagios”, aseguró.

“Espero y esperemos que, a partir de este fin de semana, el presidente, el gobernador y el jefe de Gobierno de la Ciudad tomen las medidas necesarias para bajar el nivel de contagios, que se aceleró claramente las últimas dos semanas”. Señaló, al mismo tiempo que alertó, que “así no podemos seguir, tenemos que evitar el colapso del sistema de salud tanto público como privado de la Ciudad y de la Provincia, que a este ritmo se calcula puede ser en no más de 30 días”.

“Por eso -aseguró- seguimos trabajando con nuestro gobernador Axel Kicillof y con todos los intendentes más allá de los partidos políticos. Esto es algo muy importante porque estamos trabajando todos juntos en forma muy articulada, muy sólida, y con mucho diálogo, con muchas reuniones desde el inicio de la pandemia, antes presenciales y ahora virtuales. Hay que destacar que todos estamos juntos, a la altura de las circunstancias, sin divisiones de partidos políticos, ni de intendencias, ni tampoco del AMBA con la provincia de Buenos Aires”.

Para cerrar, Espinoza tuvo un mensaje para todos los vecinos del AMBA: “Si trabajás porque sos trabajador esencial y/o exceptuado, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Si no sos trabajador esencial o exceptuado no tenés que salir, tenés que quedarte en tu casa, porque hoy hay contagio comunitario, que hace quince días no había. Esto es lo que estamos viendo y ésta es la nueva realidad”.

“Lo que hace la diferencia es la conciencia de cada ciudadano y de cada argentino; no hay fuerza de seguridad, ni en la Argentina ni en el mundo, que puedan controlar que todos nos quedemos en casa, que es la única manera de cuidarnos y, sobre todo, de cuidar a nuestra familia, a nuestros afectos, a nuestros vecinos”, finalizó.