Robaron y gatillaron a una referente barrial en González Catán: la víctima sospecha que el ataque fue por su labor social

Se trata de Cintia Pereyra, vecina y referente del llamado “Barrio 17 de Septiembre”. Cuando descendió del colectivo 236 un sujeto que bajó de un auto “color gris”, le apuntó con un arma de fuego y le sustrajo el celular. APDH La Matanza y Encuentro de Barrios en Lucha La Matanza repudiaron el hecho. Este martes, alrededor de las 20.15, Cintia Pereyra, vecina y referente del llamado “Barrio 17 de Septiembre”, en González Catán, descendió del colectivo de la línea 236 junto a otros vecinos y pasajeros en la parada de la Ruta Provincia Nº 1.001, entre las calles San Matías y Atalco. Al comenzar a caminar por Atalco, la interceptó un auto “de color gris, nuevo” en el cual se desplazaban cuatro sujetos. Uno de ellos bajó del vehículo, le apuntó con un arma de fuego, le robó su teléfono celular y le gatilló sin que saliera el disparo, según contó la vecina a este medio.

Tras el hecho, la víctima vinculó el delito a su labor social y advirtió que se siente «perseguida, hostigada, amenazada».

Así, en comunicación con El1 Digital, Cintia Pereyra, la víctima, marcó: “Me apuntaron directamente a mí. Estaba viniendo del colectivo, y me bajé en la parada de acá, del Barrio 17 de Septiembre. Éramos muchos los que bajamos, pero se me acerca un coche nuevo, último modelo, color gris, con cuatro personas dentro. Uno de ellos bajó y vino a apuntarme directamente a mí con un arma de fuego. Solamente a mí, habiendo tantos vecinos, que se sorprendieron. En ningún momento apuntó a otras personas. Entonces, me siento amenazada”.

“Vivo en el Barrio 17 de Septiembre. Fue directamente a mí, y a nadie más que a mí. Me apuntó, me gatilló. Y me robó el celular. No quería plata ni nada más. Solo el celular. Le dije que no tenía nada. Buscó mi bolso, tocó todo, me agarró el celular y ahí gatilló el arma. El tiro no salió. Me dijo que quería el celular, que no haga movimientos o iba a ser peor. Después entró al auto y el coche voló. Los vidrios del coche eran oscuros, polarizados. El teléfono seguía en línea. Soy una militante del Partido Comunista, estoy con compañeros en reuniones, también soy una compañera del Barrio La Resistencia, que está luchando por tierra para vivir. La verdad, me siento perseguida, hostigada, amenazada”, alertó. La víctima efectuó la denuncia en la Comisaría Sur 2da. de González Catán.