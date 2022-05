Roberto Feletti presentó su renuncia a la Secretaría de Comercio Interior

La dimisión del funcionario aumenta la tensión al interior del Gobierno, atravesado por un fuerte debate en torno a la política de precios. Antes de hacer pública su decisión, Feletti había mantenido un encuentro con el ministro de Economía, Martín Guzmán. “Vamos a gobernar con los que estén alineados con este programa económico”. La frase la pronunció Martín Guzmán a mediados de este mes en el canal de noticias C5N. La afirmación sonó a advertencia. Una que, de algún modo, intentaba apagar el fuego amigo con material inflamable. Este lunes aquel aviso se convirtió en prédica y empezó a materializarse con la renuncia de Roberto Feletti a la Secretaría de Comercio.

En los últimos meses, invitado por el exjefe del bloque del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner, Martín Guzmán se metió de lleno en la arena política. El economista comenzó a hacer apariciones públicas en los barrios y, además, a cuestionar discursos que se mueven en los márgenes del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Aquel compromiso con el organismo internacional de crédito, que ya encontraba dificultades en su aplicación en un escenario de pandemia, debe agregarle la inflación inercial (propia de Argentina) junto con los problemas de circulación, comercialización y financieros que reportó la trágica ocupación de Rusia a Ucrania.

En ese contexto, y en una constate escalada de precios debido a la caída en la producción y en la oferta de bienes básicos e inelásticos, se resolvió, la semana pasada, que la Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Roberto Feletti, quede bajo la órbita del Ministerio de Economía.

Un incremento significa una incremento en todo el proceso productivo que, naturalmente, no tardará en llegar a los precios y a los bolsillos. Además, el conflicto bélico internacional va en aumento y la OTÁN suma aliados, lo que hace creer que el valor de la energía, debido a sanciones y otros problemas para comerciar, no descenderá en el corto plazo.Este lunes, de hecho, Guzmán había mantenido una reunión con Feletti. Ese habría sido el punto de inflexión. El debate del Frente de Todos, en lo que respecta a la economía, ha tomado ribetes que no pueden superarse con el consenso. Las tarifas son el ejemplo más acabado. Subir o no subir, esa es la cuestión.

Adiós

Feletti hizo pública su decisión en su cuenta de Twitter. “He presentado mi renuncia al cargo de Secretario de Comercio Interior. Agradezco al Presidente @alferdez por la confianza, y a los ministros Matías Kulfas y Martín Guzmán por su trato siempre profesional y respetuoso”, expresó.

Además, adjuntó una carta donde justificó su voluntad de dejar el cargo. “Considero que la actitud más razonable y profesional de mi parte es facilitar que el Ministerio de Martín Guzmán tenga libertad para seleccionar funcionarios y funcionarias que compartan el rumbo definido y el programa fijado”, indicó.

La decisión Feletti muestra que al interior del oficialismo existe una tensión que excede a la definición del debate y exhibe una primera fractura expuesta luego de lo que fue el inicio de la discusión pública. Sin lugar a dudas, la renuncia representa una bisagra. El consenso de aleja y la unidad deberá hacer un esfuerzo más grande para no seguir el mismo camino.