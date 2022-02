“Sacó la navaja del bolsillo y se la clavó directamente en el pecho”, contó un testigo del crimen del dueño de la remisería

A días del homicidio de Daniel Gutiérrez, el dueño de la remisería que murió tras ser apuñalado por un cliente del lugar que le reclamó que no le había enviado el auto que había pedido desde su casa, un testigo del hecho aclaró: “Se le envió, pero en una oportunidad no salió nadie en la casa y en otra comenzó a agredir a un chofer y se fue. Daniel siempre nos decía que no discutamos con la gente”.