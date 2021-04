SADOP denunció al Instituto Isidro Casanova

El Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) denunció al establecimiento por no cumplir con las normas para el cuidado de su personal y de los alumnos.

Entre los protocolos que no se cumplen, SADOP hizo un punteo detallado. El Instituto Isidro Casanova “no entregó elementos de bioseguridad; no realiza la ventilación, limpieza y desinfección durante toda la jornada escolar, que dura más de lo que corresponde; impone realizar clases presenciales y virtuales de forma sincrónica, no contempladas en el Plan Jurisdiccional; intenta vulnerar el derecho a gozar de las licencias y realiza jornadas en días no laborales”.

Al principio del comunicado, el Sindicato Argentino de Docentes Privados advirtió que “la suba de casos de Covid-19 es cada vez más preocupante, pero los dueños de las escuelas privadas siguen arriesgando la salud de docentes y estudiantes”.

Además, comentó: “Desde SADOP realizamos un relevamiento de las condiciones de trabajo de las escuelas de gestión privada de La Matanza y Cañuelas y, en función a ese relevamiento, elevamos denuncias en la Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP) y en el Ministerio de Trabajo”.

“Nuestra prioridad siempre fue entablar una mesa de diálogo entre trabajadores y empleadores para mejorar la realidad de cada escuela”, aclararon.

A su vez, el Sindicato Argentino de Docentes Privados se comprometió a “contar a toda la comunidad qué es lo que pasa dentro de cada escuela” y llamó a actuar. “Para que la realidad de la comunidad educativa mejore, tenemos que involucrarnos todos y todas en el proceso”.

“El Instituto Isidro Casanova desoye los reclamos de sus trabajadores y se niega a cumplir con los protocolos vigentes para garantizar una presencialidad segura”, aseguró.

Al final del comunicado, SADOP invitó a “compañeros docentes” a contar la realidad de la escuela en la que trabajan, a través de una encuesta.