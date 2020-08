Salud emitió recomendaciones para decidir la prioridad de atención ante un eventual colapso del sistema sanitario

El Comité de Ética y Derechos Humanos COVID-19, conformado al inicio de la pandemia, determinó una serie de criterios de asignación de recursos, en el caso de que la demanda exceda la capacidad de respuesta sanitaria. “Esperemos que esto no ocurra, pero también pensamos que es importante que el Ministerio pueda contar con esta herramienta”, consideró el presidente del Comité de Bioética de Fundación Huésped e integrante del grupo de expertos que trabajo en el texto, Ignacio Maglio. Los pormenores del documento, serán difundidos en las próximas horas.

El Ministerio de Salud de la Nación presentó en la mañana de este miércoles, durante la emisión del Reporte Diario N.º 287, un documento confeccionado por el Comité de Ética y Derechos Humanos COVID-19, que contiene recomendaciones para decidir cómo será la prioridad de atención a los pacientes ante una eventual saturación de la capacidad de respuesta del sistema sanitario por la multiplicación de los casos de coronavirus. Según las autoridades sanitarias, los pormenores de este trabajo, serán difundidos en las próximas horas.

Como explicó el presidente del Comité de Bioética de Fundación Huésped e integrante del grupo de expertos que trabajo en el texto, Ignacio Maglio, este “es un documento largamente esperado por muchas instituciones de Salud, por muchos trabajadores de la salud y por muchas asociaciones científicas, que tiene que ver con el establecimiento de criterios de asignación para recursos escasos, en el caso de que la demanda exceda y exista sobresaturación de los sistemas de salud”.

“Esperemos que esto no ocurra, pero también pensamos que es importante que el Ministerio pueda contar con estas herramientas, para que no se tomen decisiones en soledad y en un marco de improvisación, anomia e incontinencia institucional”, expresó Maglio. Según el especialista “el informe que se presentó al ministro (Ginés González García) incluye, dentro de los criterios de priorización que el derecho a la Salud es un derecho esencial, es un derecho universal, que no puede ser cercenado, y que todo el mundo tiene derecho a los mejores estándares de salud disponibles”.

Para Maglio “toda vida es una vida que merece reconocimiento”, por lo que fundamentó “que no se deben establecer estrategias de priorización basadas en la edad o en consideraciones sociales”, y remarcó “que debe haber sistemas de transparencia de la información”. “Las personas, la comunidad, los pacientes deben saber cuáles son los criterios de asignación y de priorización de recursos”, sostuvo.

“En este sentido, se establecen y se recomiendan distintas etapas de priorización en la atención, se estimula el funcionamiento coordinado y armónico en un sistema nacional integrado de acceso a unidades de cuidados intensivos y, también, finalmente, se establece la necesidad de que un grupo de profesionales, líderes sean los que tomen la decisión, estos se denominan equipos de asignación, equipos de Triage, independientemente de las personas que asisten a los pacientes”, aseguró Maglio, quién señaló que, además, “se promueve la participación de los comités de ética y bioética institucionales y hospitalarios”. “Esto es un rol esencial”, subrayó.

Por último, experto reveló que “preocupa mucho la forma en la que las personas están muriendo”. “Tenemos mucha cantidad de pacientes que están falleciendo y hay una cuestión ética central, que es que tenemos que evitar muertes que se provocan en soledad”, afirmó Maglio. “En ese sentido, nosotros promovemos la posibilidad de armonizar criterios de bioseguridad y de control de infecciones con la necesidad de que la gente no se muera sola. Tenemos en cuenta y sabemos que el derecho a la despedida y el derecho al adiós son elementos esenciales de lo que denominamos la posibilidad de morir con dignidad”, concluyó.