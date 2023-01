Salvado por su perro: un incendio destruyó una casa en Rafael Castillo

“Cuando ocurrió yo estaba dormido… si no fuera por mi perro, que me despertó y me sacó, hoy no la estaría contando. Me quedé solo con lo puesto, pero los documentos, por suerte, los pude salvar. Ahora necesito de todo porque realmente me quedé sin nada”, lamentó. Afortunadamente, sus hijos no se encontraban en la vivienda al momento del incendio.

Imágenes y videos del triste hecho fueron publicadas en las redes sociales, con la esperanza de recurrir a la solidaridad de los vecinos y colaborar con la familia afectada. “En el medio de todo esto, quiero agradecer la solidaridad de la gente que, desde un primer momento, me ayudó un montón”, precisó Gómez.

Ahora, para comenzar a recomponer la vivienda, el vecino señaló que la necesidad más urgente son los materiales de construcción: “Quiero poder construir una piecita para que mis hijos puedan venir a quedarse conmigo, pero también necesito ropa y calzado. Todo lo que sea va a venir bien porque, sinceramente, lo perdí todo”.

Quienes deseen colaborar con Gabriel Gómez pueden comunicarse al siguiente teléfono: 11-6859-0168.