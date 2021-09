San Justo: a un año de la toma del predio lindero al Club Liniers, los vecinos exigen el desalojo

Los frentistas del barrio Villa Constructora aseguran que la ocupación del terreno les genera problemas con los servicios de luz y agua, dado que, las personas que tomaron el espacio realizaron conexiones clandestinas. Además, denuncia que crecieron los hechos delictivos.

El lunes 24 de agosto de 2020, un grupo de personas tomó el predio lindero al Club Liniers, ubicado en la intersección de las Peribebuy y Figueroa Alcorta, en San Justo. Desde ese momento, los vecinos del barrio Villa Constructora piden el desalojo de los ocupantes porque aseguran que no es un lugar seguro para vivir, dado que, se encuentra «enterrado un gasoducto» en el lugar.

Asimismo, previamente, los frentistas habían presentado un pro yecto de acondicionamiento y construcción de viviendas en el terreno para los vecinos que tienen dificultades para acceder a un hogar. Pero, actualmente, los habitantes del barrio continúan a la espera de que el juez que lleva la causa expida el desalojo y afirman que el asentamiento produjo varios problemas con los servicios de agua y luz. Además, plantean que desde que el predio está tomado aumentó la inseguridad en la zona.

“Denuncié que la toma siguió creciendo, que han tratado de vender los terrenos y que la gente que usurpó en un principio dijo que tenían miedo por la persona que está manejando la toma y que se desvirtuó todo”, explicó Gustavo Rey, vecino y referente del barrio, en diálogo con El1 Digital. “La mayoría de la gente se fue de la usurpación, no hay muchos ocupantes por la noche”, sumó.

En relación a la situación de la causa, que se encuentra en el Juzgado de Garantías N°4, la última comunicación con los vecinos fue el 28 de julio anunciando que personal policial realizó “inspecciones oculares” durante los quince días previos. “Mandaron a supervisar el lugar porque explotaron dos transformadores y quedamos sin luz por las conexiones clandestinas”, manifestó Rey.

“Pusieron baños químicos, les están robando el agua y la electricidad al barrio Constructora. La otra vez explotaron los transformadores y estuvimos sin luz durante dos días, porque ellos se engancharon de un cable de tensión y se nota que los aparatos no dieron abasto y reventaron”, agregó por su parte Florencia González, vecina del barrio. “Además, hubo unos robos en el área y sabemos que fueron chicos del asentamiento”, detalló.

En cuanto al proyecto presentado a inicios del año pasado al Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires (IVBA) ambos frentistas concordaron que quedó “cajoneado” y ninguna autoridad bonaerense se comunicó con ellos desde entonces. Sin embargo, indicaron que los abogados de los diferentes dueños (Sindicatos de Correo Argentino, de peluqueros y de zapateros e YPF) están dispuestos a ceder los terrenos para utilizarlo como espacio de recreación, pero no para construir hogares.

Por otra parte, durante el feriado del 16 de agosto, el intendente, Fernando Espinoza, realizó un recorrido por la zona y González logró hablar con él. “Le dijimos que la causa estaba estancada, que hace un año que esa toma estaba ahí y no sabíamos nada de lo que estaba pasando porque fuimos a la fiscalía y el juez nos decía que no había tomado ninguna determinación hasta al momento, pero que tampoco se puede hacer mejoras por la orden de restricción”, recordó, a lo que el representante les respondió que, el Poder Ejecutivo no puede tomar medidas porque es el área de competencia de la Justicia.

“Hay algo que no está funcionando bien, creemos que es la Justicia al no tomar una determinación. Además, quien controla la toma, porque nadie vigila todo lo que están haciendo, todo lo que está pasando ahí adentro”, concluyó la vecina.