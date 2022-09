San Justo: avanzan los trabajos en la avenida Illia

El túnel de Illia, cuya construcción avanzó en las últimas semanas y que tiene un plazo estimado de 450 días, implicó una inversión de más de 1.500 millones de pesos, y supone el reordenamiento del tránsito vehicular, busca evitar accidentes viales, optimizar los tiempos de viaje por la eliminación de barreras y mejorar la problemática histórica de inundaciones en la zona.

“Esta obra que beneficia a más de 650.000 habitantes de La Matanza y genera 450 puestos de trabajos directos y 1.800 indirectos, una vez finalizada permitirá dinamizar el tránsito con sentido al centro de San Justo y hacia General Paz, como así también, mejorar el escurrimiento de las aguas provenientes de lluvias por la obra hidráulica complementaria que se está realizando”, destacaron desde el Municipio.

Un freno a las inundaciones

Con respecto a las inundaciones, desde la Comuna explicaron que la mencionada obra hidráulica favorecerá el escurrimiento de las aguas pluviales y evitará el acumulamiento de agua en las zonas domiciliarias mediante la construcción de un conducto que terminará llevando ese excedente hacia el entubado central del Arroyo Maldonado, sito en Rincón y Mármol.

“Con estas tareas, lo primero que se enmienda son 50 años de inundaciones”, le dijo a El1 el Subsecretario de Obras Públicas local, Alejandro Armiento.

En coincidencia, Diego, un vecino de la zona, manifestó. “Estamos esperando hace mucho tiempo esta obra. Hace 22 años que vivo en San Justo y en dos oportunidades tuvimos que afrontar el tema del agua, que nos entró a la casa en 2013 y 2014. En una de esas ocasiones no estábamos y encontramos todo destruido y devastado”.

Y cerró: “Ahora, con esta obra, vemos una solución posible para poder afrontar las inundaciones que padecemos hace tanto tiempo. Estamos felices por el tipo de obra que se está realizando y, además, por todo lo que trae a futuro. Este tipo de soluciones nos viene muy bien. Dentro de dos años esperamos ver en práctica esta ejecución de obra”.

Desvíos y nuevas paradas

La Subsecretaría de Tránsito y Transporte local informó acerca de los desvíos para agilizar el tránsito vehicular y de pasajeros en los alrededores de la obra del paso bajo nivel de Illia. En la actualidad, se genera un caos de tránsito en la zona a raíz de los trabajos en marcha.

Sentido a General Paz: se establecieron las siguientes opciones: Av. Arturo Illia, calle Ocampo y Villegas o Av. Arturo Illia, Av. Pte. Perón y calle Florencio Varela.

Mano al centro de San Justo: se estableció el siguiente sentido de circulación: Av. Mosconi, calle Avellaneda y calle Villegas. También, Avenida Mosconi, calle Amenabar y calle Villegas.

También las líneas 113, 174, 185, 284 y 46 modificaron sus recorridos. En vez de circular por Illia, en la mayoría de los casos, vuelven a San Justo por Mosconi, Amenabar y Villegas y salen de la cabecera distrital desde Ombú, Villegas y Perón.

Los comerciantes siguen en alerta

Los trabajadores de los diversos comercios que funcionan en la zona aledaña al futuro paso bajo nivel, aseguraron que hace semanas no pueden concretar ventas luego del cierre vehicular. “Al no pasar nadie, no podemos vender. No nos oponemos al túnel, solo pedimos que nos ayuden para poder seguir trabajando. Tenemos las máquinas encima: no estamos preocupados, estamos desesperados”, alarmaron en una nota con El1.

En tanto, fuentes comunales le aseguraron a este medio que mantienen un “contacto permanente” con los comerciantes y vecinos de la avenida Illia y las calles cercanas y que buscan “solucionar todos los inconvenientes que puedan surgir para que nadie se vea perjudicado”.

Datos y números

26 pasos bajo a nivel se están construyendo en el Gran Buenos Aires, cinco de ellos en el Partido.

650.000 habitantes se verán beneficiados con el nuevo túnel de Illia.

450 días, el plazo estimado de construcción del pbn de San Justo.

450 puestos de trabajos directos y 1.800 indirectos genera la construcción del paso bajo nivel.