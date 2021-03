San Justo: continúa el reclamo por un terreno ocupado ilegalmente

Vecinos del barrio Villa Constructora aseguran que persisten los problemas con quienes tomaron un predio.

Un terreno privado situado entre las calles Lynch, Peribebuy y Figueroa Alcorta, en el barrio Villa Constructora, localidad de San Justo, fue usurpado por un grupo de personas en agosto del año pasado. A pesar de que se realizaron diferentes intentos de desalojo, los ocupantes volvieron. Frente a este panorama, vecinos de la zona, cansados de la situación, piden a las autoridades locales que liberen el espacio verde.

En comunicación con El1 Digital, Gladys Pérez, una de las reclamantes, señaló: “Tenemos como pesadilla la toma de las tierras, porque nunca se fueron, nunca los sacaron. Tenemos que ver ese escenario todos los días, mientras nosotros trabajamos y pagamos nuestros impuestos. Varias organizaciones sociales los están ayudando con diferentes productos, pero creemos que esa no es la solución al problema”.

“Ojalá lleguemos a una respuesta favorable. Parece que somos animales ya que no podemos ejercer ningún derecho, siendo ciudadanos argentinos”, disparó la vecina. Además, recordó que el terreno tiene un grupo de dueños, a pesar de que parezca abandonado. “Las personas que ingresaron no tenían ningún tipo de documentos sobre esas tierras. No sabemos de dónde provienen y nos preocupa la situación”, sostuvo.

Por su parte, Gustavo Rey, otro de los frentistas, contó que, hace dos años, los vecinos desarrollaron un proyecto de Reserva Ecológica para aplicar en esas tierras y lograron presentarlo, en marzo del año pasado, ante el Honorable Concejo de Deliberante (HCD). Pero, por el aislamiento, aun no obtuvieron respuesta. Según el vecino, el terreno continúa usurpado, sin mantenimiento, y solo se construyeron algunas casillas donde los ocupantes se resguardan, además de colocar rejas.

“Solo hay mujeres con niños. No se ha podido avanzar con nada, ni con el proyecto vecinal que era un espacio para que las personas pudieran aprender. Era un proyecto participativo. El predio pertenece a gremios de correos, zapateros y peluqueros, es decir, que está dividido en tres partes. Pero no se hizo nada y deben impuestos por un monto alto; por eso, queríamos mediar entre la Municipalidad y Catastro por la deuda, así, los gremios nos otorgarían el espacio. Lamentablemente, el tema no avanza. Hay inacción por parte de las autoridades y de la Justicia”, protestó.

“El 20 de diciembre pasado, en la Fiscalía N° 5, me informaron que el Obispado de San Justo había presentado un escrito exigiendo que se provean de baños químicos y agua potable”, comentó. En tanto, desde la fiscalía, expresaron: “En el mes de diciembre, esta fiscalía requirió al Juzgado de Garantías N° 4 el desalojo del predio, siendo que el juez Fernando Guevara no hizo lugar al requerimiento, desde esta dependencia se apeló tal resolución, a lo cual el juez de Garantías no hizo lugar tampoco. Por lo cual, presentamos un recurso de queja ante la Cámara de Apelaciones Penal, siendo que, al momento, se encuentra pendiente de resolución”.