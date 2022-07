San Justo: perdieron todo en un incendio y piden ayuda a la comunidad

El siniestro ocurrió el miércoles por la mañana en una vivienda ubicada en Mármol y León Gallo. Aparentemente, el fuego comenzó tras un cortocircuito. Este miércoles por la mañana, se desató un incendio en la planta alta de una vivienda ubicada en Mármol 4.464, San Justo, aparentemente por un desperfecto eléctrico. El fuego destruyó por completo el primer piso y causó severos daños en la planta baja, dejando a la vivienda con riesgo de derrumbe, según pudo saberEl1 Digital.

Al lugar acudieron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de La Matanza, quienes lograron extinguir las llamas. No hubo heridos de gravedad ni internados, pero la familia perdió prácticamente todas sus pertenencias. Allí vivían la vecina Jazmín Valenzuela con sus cuatro hijos -tres varones de cuatro, nueve y trece años, y una nena de seis- y su pareja.

En comunicación con El1 Digital, Laura, mamá de Jazmín, contó: “El incendio fue ayer (miércoles), alrededor de las diez de la mañana. Mi hija tiene un pequeño emprendimiento, vende productos sueltos a la vuelta de la casa, que armó con sacrificio. Como llovía mucho, se quedó con los chicos en la casa. De repente, sintió que el nene le pide agua a la nena más chiquita. Ella, que estaba despierta, mira qué pasa. Aparentemente, hizo un cortocircuito, un pedazo de plástico de la térmica cayó sobre la cama del nene. Quisieron tirar agua, eso agarró fuego el colchón. Cuando quisieron tirar más agua, ya estaba, el fuego agarró todo el piso de arriba, se rompieron los vidrios. Agarró el techo, que tiene mampostería de madera. Hay peligro de derrumbe”.

“Vinieron dos dotaciones de Bomberos, de Ramos y de Casanova, y lograron apagar el fuego. En ese momento estaba mi hija con dos de los chicos, con la nena de seis años y con el nene de nueve. Después, tiene dos nenes más, que justo uno se había quedado en la casa de la madrina, y el otro nene estaba con el papá… si bien mi hija está separada del papá de sus chicos, tienen una buena relación dentro de todo. Ella vive con sus cuatro chicos y su actual pareja, que estaba trabajando en ese momento. Viven en el fondo de la casa que era de mi mamá”, contó Laura.

Laura también detalló que, lamentablemente, este es el segundo incendio que les toca afrontar, ya que, seis años atrás, esta familia padeció otro siniestro. “Hace seis años pasaron una situación similar, no como ahora, pero parecido. Mi nieto de nueve años, que es celíaco, quedó muy traumado y asustado, si se pudiera conseguir una ayuda psicológica sería importante, sabemos que los lugares públicos están colapsados”.

Volver a empezar

“La casa se construyó con sacrificio. Por la gracia de Dios ellos están bien (de salud), tengo que ser agradecida porque están vivos. En el piso de arriba perdieron todo, quedaron cenizas. A mi nieta la traje descalza. Salí a conseguirles ropa. Mi hija es una chica que siempre se puso al hombro a sus hijos, sale todos los días a ganarse su dinero para ayudar a sus hijos y a su pareja”, recordó Laura.

Por estas horas, y para pasar estas noches, Jazmín, sus hijos y su pareja quedaron repartidos en diferentes viviendas de familiares. Laura enumeró: “En la parte de abajo, al mojarse, perdieron artefactos eléctricos, muebles. Ahora mi hijo les dio una habitación, donde Jazmín se queda con su pareja. Una nieta la tengo yo, a los otros dos nenes los tiene el papá. Y mi otro nieto está con la madrina de mi hija, que vive a la vuelta de mi casa”.

“Quedaron sin nada. No pueden entrar mucho, porque la parte de arriba quedó con peligro de derrumbe. Desde Defensa Civil dijeron que no pueden habitarla. Lo único que les queda es la parte de abajo, con todas las paredes rajadas por el calor, no saben si se va a poder reconstruir”.

En medio de esta situación, Laura solicita ayuda a la comunidad. “Necesitan ropa, calzado, ropa de cama, ropa de chicos para mi nieta de seis, mi nietito de cuatro años, es grandote, tiene talle seis, después está el nene de nueve años, también grandote, tiene talle 12, y el nene de 13 años debe ser talle 16. Un muchacho de la zona, que tiene un corazón grandísimo, le donó a mi hija una cama, que hoy tenemos que ver cómo ir a buscar”.

Para quienes quieran ayudar, pueden comunicarse a los números 15 6006 5718 (Laura, mamá de Jazmín) o 15 5464 2447 (Jazmín, damnificada). También pueden acercar donaciones personalmente a Mármol 4.464 (Mármol y León Gallo), San Justo.