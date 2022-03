San Justo: preocupación vecinal por la construcción de un túnel vehicular

Reclaman un relevamiento para prever el impacto que la obra, que se realizará en la intersección de la avenida Illia y las vías de la Línea Roca, pueda tener en los comercios. Vecinos y comerciantes de la intersección de la avenida Illia y las vías del tren de la Línea Roca, en San Justo, insisten en que se realice un relevamiento que permita medir el impacto que podría causar la construcción del túnel vehicular proyectado. Además, expresaron el temor de que la obra comience y quede inconclusa. “El tema es que a los vecinos de la zona no nos vinieron a avisar que iban a hacer esta obra y nos va a perjudicar a tal punto que nos podemos quedar sin generar ingresos”, comentó Natalia, una vecina y comerciante de la zona, en comunicación con El1 Digital. En ese sentido, sostuvo que, si se hace un relevamiento de la zona acerca del impacto que puede provocar, “las autoridades locales podrían darse cuenta de que en el lugar hay comercios que sí o sí necesitan un acceso vehicular”. Además, señaló que la descarga de mercadería depende de camiones grandes y que, a su vez, los clientes que compran en esos locales necesitan cargar los productos en un auto.

“Aparte del tiempo que lleve hacer estos trabajos, tenemos miedo de que la obra quede abandonada; si la constructora nos corta el acceso, automáticamente ya no podemos trabajar y nos preocupa es que todos los reclamos que estamos haciendo no están siendo respondidos”, protestó la comerciante.

“Nuestra resistencia no es a que se haga el túnel, porque no estamos en contra si va a mejorar el tránsito y la zona”, indicó la vecina. “Lo que observamos es que la aglomeración de autos es por el lío que se arma por el tránsito de las avenidas Illia y Perón y el semáforo con giro a la izquierda en la calle Ombú”, agregó. “Nos enteramos del inicio de las obras por un empleado de Tránsito que vino con una motito a notificarnos que iban a iniciar con los trabajos. Presentamos una solicitud de audiencia con el intendente (Fernando Espinoza), pero no tuvimos respuesta”, aseguró.

La obra

La construcción del túnel fue anunciada, en julio de 2021, por el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera; el presidente de Trenes Argentinos Operaciones e Infraestructura, Martín Marinucci; y el intendente Espinoza. En esa oportunidad, se informó que para su realización se destinaría la suma de 1.520 millones de pesos. Ante la consulta de El1 Digital por el reclamo de los vecinos, representantes del Municipio informaron: “El año pasado se realizó un Zoom con vecinos y comerciantes presentando el proyecto de obra”. Además, no descartaron que se realice otro encuentro.