San Justo: renuevan las quejas vecinales por la construcción del paso bajo nivel en la avenida Illia

Vecinos de la calle Esnaola volvieron a sostener que la culminación de esos trabajos podrían quitarle accesibilidad vehicular y seguridad a la zona. “Parece que viviéramos en una isla”, lamentaron. La polémica vecinal por la construcción de un paso bajo nivel en la intersección de la avenida Illia y las vías de la Línea Roca ramal Temperley-Haedo, en pleno San Justo, continúa. En diálogo con Radio Universidad, dos vecinos que viven en la calle Esnaola (intersección con avenida Illia) volvieron a señalar que, en caso de que se culmine la obra, los camiones atmosféricos no podrían ingresar a la cuadra, un problema más que se sumaría a la falta de red cloacal, además de padecer un incremento en la inseguridad.

Cabe recordar que las obras hidráulicas y del paso bajo a nivel se llevarán a cabo a lo largo de la mencionada avenida, entre Rincón y Ombú, y que vecinos de otras arterias como Zapiola y Esnaola serán alcanzados por estos trabajos, que fueron anunciados en julio de 2021 por el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci y el intendente, Fernando Espinoza.

Este futuro paso bajo nivel se enmarca en el Plan de Modernización del Transporte ferroviario y supone una inversión de 1.520 millones de pesos.

“Cuando cierren la entrada, no va a poder pasar el camión atmosférico. ¿Qué vamos a hacer?… pareciera que estuviéramos en una isla. El túnel va a quedar muy bien, pero si ahora, (en avenida Illia) que hay cuatro manos, dos para ir y dos para volver, hay problemas de tránsito, no quiero ni pensar que va a pasar cuando haya dos manos. Va a pasar lo mismo que en Haedo, allá en avenida Rivadavia, donde (los vehículos) tienen que pasar por abajo y se arma flor de lío», se quejó David, uno de los vecinos que dialogaron con el programa Hay que seguir.

Y agregó: «También, pusieron un semáforo en Mármol y Juan Domingo Perón, que ocasiona un trastorno para los colectivos, que quedan cruzados en la avenida, frente a la estación de servicio. Cuando, a lo mejor, con una flecha que doblara en Florencio Varela para el lado de Ramos Mejía, por ahí solucionaban más el problema”.

Los riesgos: aislamiento e inseguridad

Otro de los vecinos insistió: “Quedamos más aislados. Van a empezar a cerrar, hay mujeres, gente grande, que no tienen movilidad y no podrán salir si hay un accidente. Las ambulancias no van a poder entrar, los camiones atmosféricos tampoco. Los autos de las personas que viven en la cuadra no van a poder ingresar”.

“Y el otro problema es la seguridad. Si ahora es inseguro, con el túnel más inseguro va a ser, porque es tierra de nadie. Cruzás las vías y no sabés lo que te va a pasar, tanto de día como de noche. Yo salgo a las cuatro menos diez para ir a trabajar, y es una inseguridad terrible, porque no tenés a nadie, no hay un patrullero. Es más, hoy a las cuatro menos diez de la mañana tuve que sacar a un patrullero que estaba durmiendo en la puerta de mi casa. ¿Qué hace un patrullero durmiendo en la puerta de mi casa, en vez de estar patrullando? Le tuve que tocar el patrullero para que salga. Me preguntaron por qué les toqué el patrullero. Y les dije que era porque tenían que estar patrullando, no durmiendo acá”, lamentó.

“No hay solución con las cloacas, ni con el asfalto. Edenor sacó las luces que habíamos puesto los vecinos, diciendo que se tiene que hacer cargo la Municipalidad. Tenemos que salir 50 o 100 metros a tirar la basura, porque el camión recolector no ingresa. Las cartas las tenemos que ir a buscar a la avenida, porque el cartero las deja tiradas ahí. Acá somos todos hijos, nietos de ferroviarios, no hay ningún ocupa, mantenemos las casas tal como el ferrocarril las dejó. Las casas tienen más de 100 años. Esta parte de la calle Esnaola tampoco está señalizada. Somos el barrio olvidado, pero estamos”, concluyó.

Cabe mencionar que, a fines de mayo, el subsecretario de Obras Públicas municipal, Alejandro Armiento, detalló a El1 Digital el estado de avance de varios trabajos en el Distrito, y en este caso en particular puntualizó: “Se están haciendo pruebas en unas veredas y a partir de los resultados, vamos a determinar si es factible o no que se realicen las obras”.