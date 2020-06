San Justo: trabajadores se manifestaron y exigieron «testeos masivos»

Cientos de trabajadores se congregaron en la plaza principal de la cabecera distrital y reclamaron que se aplique el protocolo sanitario necesario ante el COVID-19 a los empleados. Además, visibilizaron conflictos puntuales, como la deuda en la fábrica La Nirva y los despidos en Alicorp.

En la mañana de este jueves, cientos de trabajadores se congregaron en la plaza General San Martín de San Justo, frente al Palacio Almafuerte, para visibilizar diversos reclamos, principalmente, relacionados a la precarización laboral que se acentuó en los días de aislamiento social por el coronavirus.

Desde la Red de Trabajadores Precarizados, Informales, Despedidos y Desocupados, que concentra a trabajadores precarizados de firmas de comida rápida y supermercados y que organizó la convocatoria, expresaron a El1 Digital que el objetivo principal de la manifestación fue “poder trabajar con todos los derechos garantizados”, que incluyen “los cuidados sanitarios y el distanciamiento social”, importante para evitar contagios de COVID-19. En ese sentido, aseguraron: «En muchos lu gares, como en locales de las líneas de supermercados Coto y Disco, hacen ir a trabajar a los compañeros sin las condiciones básicas de higiene». Por eso, exigen «testeos masivos a los trabajadores y que se cumpla con el protocolo sanitario».

Además, denunciaron que «hay un decreto presidencial para que no haya despidos en los días de aislamiento y no se está cumpliendo», principalmente, por las condiciones de trabajo de muchos empleados «que son contratados, precarizados y no son amparados». En ese aspecto, los manifestantes dieron visibilidad a muchos conflictos laborales en el Partido, algunos, con varios meses de arrastre, como el caso de Alicorp: «El fin de semana, despidieron a diez trabajadores de un día para el otro, sin motivo».

También, estuvieron presentes trabajadores precarizados de locales de comida rápida, como McDonald´s, donde se denunciaron deudas desde los primeros días del aislamiento social, y de la fábrica de alfajores La Nirva, donde aseguran que les deben salarios desde octubre del año pasado y lleva tres meses sin producir.