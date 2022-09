San Justo: vecinos reclaman un semáforo para una esquina donde los accidentes son moneda corriente

Vecinos frentistas de San Justo reclaman a las autoridades distritales la colocación de un semáforo en la esquina de Coronel Brandsen y Florencio Varela, a causa de los frecuentes accidentes que, señalaron, se producen en esa intersección.

En diálogo con El1Digital desde el lugar, una de las vecinas frentistas contó: “Vivo en Florencio Varela, esquina Brandsen, en la segunda casa. Hace 47 años que vivo acá, y todos los días tenemos accidentes. (Vehículos) se han metido en la verdulería, han roto la pared de la esquina de enfrente y se les han metido en la esquina también, bicicletas y motos tiradas. Estamos implorando un semáforo. Ponen en otros lugares, donde no hay tanto tránsito, y acá que es una esquina tan transitada no tenemos forma. Tengo mi marido que está enfermo y que no puede salir ni a cruzar. Sé que vecinas tomaron firmas, pero los reclamos nunca fueron escuchados”.