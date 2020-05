San Justo: Walmart reabrió sus puertas y acordó pagar un bono resarcitorio a los trabajadores

Según la empresa y SEOCA, hasta el momento no se registraron nuevos casos de COVID-19 entre el personal del supermercado.

Luego de un anuncio de reapertura fallido a comienzos de la semana pasada, la sucursal Walmart de San Justo, ubicada en avenida Juan Manuel de Rosas al 3.900, finalmente reabrió sus puertas en los últimos días, tras la detección de un trabajador confirmado como COVID-19 positivo, debido a que, por el momento, no se confirmaron nuevos casos.

Además, otro factor clave para concretar la reapertura consistió en que la empresa llegó a un entendimiento con los representantes del Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines Zona Oeste (SEOCA), por el cual, como parte de un acuerdo nacional, se les comenzó a pagar a los trabajadores un bono “resarcitorio” adicional de 5.000 pesos mensuales.

Así lo confirmó aEl1 Digital Ernesto Ludueña, secretario de Acción Social y Vivienda de SEOCA y secretario general de la CGT en Unidad de La Matanza, quien también difundió que aún queda un reducido grupo de trabajadores que cumplen con el aislamiento preventivo. “En el Walmart de San Justo, que tuvo un caso de COVID positivo, el compañero fue aislado y tratado. En ese momento habían quedado catorce compañeros en aislamiento, porque se seguía el protocolo. De a poco, a medida que no van dando los síntomas, van regresando”, detalló Ludueña. “En este momento, debemos tener aislados (todavía) a diez compañeros”, amplió.

Acerca de la situación del trabajador detectado con COVID-19 positivo, desde la empresa aclararon a El1 Digital que «el colaborador en cuestión no está trabajando. No está reintegrado, está por ART y esperamos su alta cuando las autoridades intervinientes así lo decidan».

Ludueña, por su parte, sostuvo que el conflicto con la empresa generado a partir de esta situación se superó. “El caso se ha superado, y la empresa ha puesto un bono resarcitorio, por el costo adicional que les provoca la misma protección e insumos del trabajador y su familia. La cuestión se resolvió, y el jueves pasado reabrió sus puertas. Igual estamos expectantes, porque controlamos a todas las empresas”, remarcó Ludueña.

El representante sindical también explicó en detalle por qué, más allá de que la empresa debe proveer los insumos dentro del espacio de trabajo, también se acordó el otorgamiento de este bono. “El bono se estableció para todas las empresas. Se busca que el trabajador, que hace tanto esfuerzo entre tanta precaución, tenga la situación resuelta. El concepto es de un resarcimiento económico por los costos que tiene que asumir el trabajador”.

“Por ejemplo: el trabajador tiene que llegar a su casa, comprar bolsas de residuos para poner la ropa, alcohol para los zapatos, alcohol en gel para todo uso familiar, ya no se puede bañar (en el supermercado) después de que sale del trabajo, porque no se usan los vestuarios. Entonces, tiene que ir a bañarse a su casa. A veces, tiene que pagar de su bolsillo otro medio de transporte, para no usar el transporte público de pasajeros”, recordó.