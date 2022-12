Se aprobó la Ley de Pirotecnia Cero: cuáles serán las regulaciones para las Fiestas

La provincia de Buenos Aires sancionó la ley que busca velar por quienes se sienten afectados por las altas frecuencias de sonido que estos explosivos producen. La provincia de Buenos Aires aprobó la Ley de Pirotecnia Cero, que entrará en vigencia en 120 días. A pesar de su nombre, no prohíbe completamente la utilización de estos productos lumínicos, sino que desalienta el uso de los que producen alto impacto sonoro y afectan, en mayor medida, a personas con sensibilidad a sonidos fuertes.

Radio Universidad entrevistó a Ezequiel Asquinasi, director de Relaciones Institucionales y Vocero de la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales, quien explicó que la idea de esta norma es invitar a los usuarios a adquirir los llamados “fuegos artificiales amigables”, productos de bajo impacto sonoro, autorizados por la ANMAC y que deben ser utilizados según las instrucciones de uso que figuran en la etiqueta y por mayores de 16 años.

“Aquí juntamos condiciones del producto en sí mismo como también de su uso. Para que sea un producto amigable, es responsabilidad de quienes lo fabricamos y de quienes lo usan. Es una responsabilidad compartida”, afirmó Asquinasi. Incluso, este año, la Cámara lanzó por tercera vez consecutiva una campaña con la consigna “La nueva tradición: fuegos artificiales amigables”.

La aplicación de la Ley

Aunque esta norma restringe tanto la venta como el uso, el foco está puesto en la comercialización ya que, según reconoció el especialista, “en la práctica es casi imposible de controlar”. “Si tirás un producto de alto impacto en el fondo de tu casa y un vecino te denuncia, ¿cómo se comprueba?”, expuso. Además, aseguró que la pirotecnia falsa “hace varias décadas que prácticamente ha desaparecido”, no así la venta ilegal. Por eso, recomendó adquirir los artefactos lumínicos en los comercios habilitados “de manera estricta” por ley, que pueden ser desde grandes negocios hasta minoristas como kioscos.

Por su parte, los puestos en la calle no tienen regulaciones a nivel nacional sino municipal, por lo que, sean o no ilegales, es importante saber que la exposición al sol no es un problema ya que todos los productos son colocados en un horno a 75 grados durante 48 horas antes de sacarlos a la venta. Desde la Cámara apelan a la elección responsable del público y los consumidores sobre productos en los que predominen las luces y los colores ante lo sonoro, siempre pensando en que la nueva ley da un ordenamiento y previsibilidad a la industria de los fuegos artificiales.

“El sector permite que 60.000 personas en el país trabajen, y también que millones de argentinos y argentinas disfrutemos de algo que es hermoso”, definió Asquinasi.