La fecha conmemora el nacimiento de la enfermera británica Florence Nightingale, considerada la fundadora de la enfermería moderna. Este jueves 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Enfermería, en honor al nacimiento, un 12 de mayo de 1820, de la enfermera británica Florence Nightingale, considerada la fundadora de la enfermería moderna.

La conmemoración fue instituida en 1965 y es impulsada por el Consejo Internacional de Enfermería. En ella se busca recordar el aporte de los enfermeros y enfermeras a la sociedad, sobre todo, en los últimos dos años de pandemia en donde sus intervenciones fueron vitales para evitar el colapso sanitario y avanzar en el Plan Estratégico de Vacunación anticovid.

Una profesión sin limites

La enfermería es una profesión «que no te pone límites» aseguraron enfermeras que trabajan en contextos vulnerables, en medio de sequías intensas o inundaciones, en países en conflictos armados o con graves problemas sociales y que desarrollaron su vocación a través de experiencias comunitarias, al cumplirse este jueves el Día Internacional de la Enfermería.

«La enfermería no te pone límites a lo sumo te los pones vos», dijo Silvana Canchi Subelza, profesional de la Cruz Roja salteña desde el 2016, quien asistió a comunidades originarias y en extrema vulnerabilidad en situaciones límites como el alud que hubo en Jujuy en el 2013, en las inundaciones en Santa Victoria Este o en la sequía que sufrió la región en el 2020.

Por su parte, Sofía Piñeiro es enfermera de Médicos Sin Fronteras, una organización que trabaja en contextos de conflictos armados o donde se vive un conflicto social muy agudo que hace que muchas veces los insumos sean escasos, lo que requiere de la mayor inventiva y el temple necesarios para asistir a los pacientes en momentos difíciles.

Reflexión matancera

«La experiencia en Médicos sin Fronteras definitivamente marcó mi vida, hay muchos momentos en lo que me he sentido dentro de una película y pensar que esa es la realidad de muchísima gente, es un golpe muy grande; me ha hecho muy agradecida de mi realidad», cerró Sofía.

“Los enfermeros ofrecemos una amplia gama de servicios en cuanto a la atención de la salud, también somos educadores y promotores de la salud, tanto con los pacientes como en la comunidad y en la familia», sostuvo la licenciada en Enfermería Gladys Ayala, Jefa de departamento del hospital José Equiza de González Catán .

Y enfatizó: «Lo lamentable de todo esto es que continuamos sin ser reconocidos como profesionales, pero no perdemos las esperanzas de que en un futuro podamos lograr ese objetivo ya que somos una pieza fundamental para el equipo de salud».

«En cuanto a nuestra remuneración consideramos que no es acorde, esto debido a la inflación que está atravesando en estos momentos el país y a que recién estamos saliendo de una pandemia… En el día internacional de la enfermería va mi apoyo para todos desde mi lugar de trabajo, acompañándolos en esta lucha”, cerró Ayala.