Se conformó, en La Matanza, una mesa asociativista para fortalecer la economía social ante la crisis

La iniciativa, impulsada por el INAES en todo el país, busca generar espacios de integración local entre las cooperativas y otros organismos de la sociedad civil, como clubes, asociaciones sin fin de lucro, sindicatos y organizaciones sociales, para encontrar soluciones colectivas a los problemas de sus comunidades. En el Distrito ya cuenta con doce mesas y la integran alrededor de cien asociaciones.

Con el objetivo de generar herramientas para combatir la crisis económica generalizada sindicatos, mutuales, cooperativas y entidades de bien público locales crearon la Mesa Autónoma de Asociativismo y Economía Social de La Matanza. Amparadas en la iniciativa federal del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), a través de esta acción buscan trabajar de manera coordinada en la creación de espacios de integración entre distintos actores sociales para responder a las demandas y necesidades del pueblo matancero, castigado por las medidas adoptadas por el Gobierno anterior, pero con el eje puesto en la reactivación económica en un escenario pospandémico.

En diálogo con El1 Digital, Ernesto Ludueña, vicepresidente de la mutual AMECYS y referente de la mesa de trabajo conformada en el Distrito, destacó que “la idea es conjugar un montón de situaciones que están atravesando los distintos actores sociales en esta economía tan informal que nos dejó el Gobierno pasado y que todavía no encuentra canales de solución”. “Se trata de una herramienta fundamental que intenta responder a las demandas de los trabajadores, tanto activos como desocupados, a los que el Estado aun no llegó porque no da abasto”, agregó.

En ese sentido, Ludueña, quien coordina la Mesa Asociativista local junto al cooperativista matancero Oscar Montiel, contó que en el Distrito, entre otras cuestiones a resolver, hay “emprendedores que no pueden ubicar sus productos por falta de mercado”. Es por ello que, a través de este trabajo se busca generar vínculos con otros espacios de la asociación civil y con el Estado municipal mismo para ser “incluidos en programas comunales”, o bien, para que estos emprendimientos puedan acceder a lo necesario para “calificar” como proveedores de la Comuna.

“Tenemos ya instalada doce mesas a lo largo y a lo ancho del Distrito, con el objetivo de que todas estén más cerca de los domicilios de los compañeros que estén queriendo incorporarse. También pusimos a disposición un teléfono de referencia a través del cual van a poder expresar sus necesidades o solicitar la ayuda de capacitadores que puedan orientarlos para ver cómo conformar una cooperativa”, destacó el secretario general de la CGT matancera y referente del SEOCA Zona Oeste.

La Mesa de Asociativismo y Economía Social de La Matanza forma parte de la convocatoria del Instituto Nacional que coordina esta área (INAES) y que oficia de “promotor fundador”. Sin embargo, conserva su carácter autónomo. “Es una iniciativa a nivel nacional, pero a nivel local mantiene la autonomía propia del conjunto de los que la integramos. Surge de la iniciativa de los compañeros y después veremos todos juntos si entramos en los programas que lleve adelante el Municipio, la Provincia o el Estado nacional”, precisó a este medio uno de sus referentes.

“Vamos a ser un canal de comunicación con el INAES para capacitar a los compañeros y compañeras para que puedan potenciar su creatividad y conformar su propio emprendimiento en cooperativas o mutuales, sobre todo, aquellos que quedaron desmembrados ante el cierre de alguna empresa”, sostuvo Ludueña en referencia a la que situación que se vivió durante los últimos cuatro años y que se observa actualmente en el territorio local. A su vez, destacó: “Buscamos satisfacer esta demanda porque, a veces, tenemos los trabajadores y trabajadoras tienen la voluntad (de emprender), pero no saben cuál es el camino ideal”.

Hoy, la mesa de trabajo local está integrada por alrededor de cien asociaciones, pero, al lanzarlo públicamente, esperan superar ampliamente ese número. “Seguramente, al salir a la luz su creación, vamos a tener un impacto en todo el Distrito porque hay mucha gente que demanda ser asesorada y tener conocimientos en este sentido”, resaltó. “Esta idea busca trascender más allá de lo que son las cuestiones partidarias. Es una herramienta que vino para quedarse y que busca canalizar a compañeros y compañeras de La Matanza que buscan hacer realidad sus emprendimiento de la mejor manera”, concluyó.