Se creó el Sindicato de Trabajadores del Estado Municipal de La Matanza

En ese escenario, Proverbio señaló la “ausencia del gremio” en “el reclamo de los compañeros que se enteraron, después de ocho, diez o doce años, que no les renovaban el contrato, sin sumario previo”, en la negativa de los “pases a planta permanente de trabajadores que ya tienen un año de antiguedad” y el “incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT)”, lo cual consideró como “un punto de inflexión”. Al respecto, agregó: “No compartimos absolutamente nada con el secretario general, asique le dijimos que ibamos a hacer una alternativa”.

En ese marco, indicó que se empezó un “nuevo camino colectivo”: “Estamos pidiendo la creación de un Sindicato de Trabajadores del Estado Municipal de La Matanza (STEMLM) que se incorpore a la Federación y a la Confederación General del Trabajo (CGT) nacional”. “Hay mas de diez mil trabajadores municipales trabajando y, en las útimas elecciones, solamente seis mil estaban en condiciones de votar. Es decir, la cantidad de desafiliados del sindicato no es de ahora, por eso vamos a apuntar a esos compañeros a que vengan a la nueva organización sindical”, planteó Proverbio y agregó: “Queremos darles lo que se perdió”.

Además, se refirió a las críticas que surgieron de la vereda de enfrente, al sostener que “nadie está tocando la cuota gremial”, por lo que “si se pierde la obra social” será “culpa de la mala administración y falta de transparencia de ellos”. “No es culpa de este nuevo sindicato que se haya perdido la concesión con la Laguna de Monte, tampoco que lo compañeros jubilados tengan una cámara compensadora destruida”, continuó y siguió: “Culpa de esta asociación va a ser todo lo bueno que le empiece a pasar a los trabajadores municipales de La Matanza que vamos a pelear por el Convenio Colectivo de Trabajo, para que los trabajadores pasen a planta permanente y por un porcentaje de actividad diferente”.

“Con inteligencia y con sabiduria conseguiremos las cosas para el conjunto de los municipales, no para un grupo, no queremos hacer un poquito de ruido para después estar en una lista política, queremos trabajar para el municipal de este nuevo sindicato”, insistió Proverbio, quien ocupará el cargo de secretario general, y cerró: “Ojala que esto sea el principio de algo grande”.

Por su parte, Miguel Feniello, celebró la creación de la nueva organización sindical y puso el foco en “la falta de respuesta por parte de la conducción, los sueldos a la baja, la carrera municipal paralizada, la falta de personal en todas las áreas y la pérdida de derechos, beneficios y del 70 por ciento de una farmacia que brinda medicación genérica”. “Era importantísimo demostrarle a los trabajadores que hay otro camino y que es este”, remarcó.

Además, recordó que cuando perdieron las elecciones, entendieron que “era necesaria una gran convocatoria de parte de la lista ganadora para ver como afrontar los próximos cuatro años” y, sin embargo, “nunca” los llamaron. “Nosotros fuimos con una nota solicitando información sobre que iba a pasar con los compañeros despedidos y para ponernos al servicio de una agenda que tenga que ver con recuperar todo eso que hemos perdido y la respuesta fue: nada”, cuestionó.

“Hoy estamos totalmente felices del paso que hemos dado, pero más que nada de asumir la responsabilidad de que otro sindicato es posible y en esa construcción vamos a estar todos”, reiteró, quien ocupará el cargo de secretario Adjunto, y finalizó: “Juntos somos mas fuertes y podemos encarar una lucha que es extremadamente necesaria para recuperar todo el terreno perdido”.

La palabra de la Federación

A su turno, desde la Federacion de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la provincia de Buenos Aires, Humberto Bertinat, informó que la creación de la nueva asociación gremial “es legítima porque se hizo a través de una asamblea”. “Ellos van a presentar los papeles en el Ministerio de Trabajo y más adelante solicitaremos la personería jurídica, mientras tanto, van a funcionar con nuestro aval y contarán con nuestros servicios”, aseguró.

“La legalidad se la dan los compañeros, no una autoridad superior”, ponderó Bertinat, al tiempo que sentenció: “La Matanza es el Distrito más grande de la Provincia. La construcción de un nuevo sindicato significa que la actual conducción no está haciendo bien las cosas, sino no estarían todos estos compañeros acá apoyando”.