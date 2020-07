Se define la nueva cuarentena: «Tenemos que ponernos un poco firmes porque no está funcionando», advirtió Fernández

Antes de recibir a Kicillof y Rodríguez Larreta esta tarde, el Presidente mostró su preocupación por el aumento de casos y aseguró que «estamos teniendo un problema» en el AMBA. Si bien no adelantó si se implementarán nuevas restricciones desde el lunes, adelantó: «Si haciendo esto el crecimiento fue así, entonces tenemos que hacer otra cosa».

De cara a la renovación de la cuarentena, cuya etapa de mayor apertura en el AMBA culmina este domingo, el Presidente, Alberto Fernández, se mostró «preocupado» por el nivel de contagios que se viene registrando en los últimos días. «Me parece que tenemos que ponernos un poco firmes porque esto no está funcionando», advirtió esta mañana el jefe de Estado, antes de reunirse con los infectólogos que lo asesoran a partir del mediodía para, más tarde, definir las medidas que se implementarán junto al Gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

“Veo con mucha preocupación la situación”, dijo el Presidente, en línea con el planteo que ya había esbozado este martes, durante la inauguración del hospital René Favaloro, ubicado en La Matanza. «Estamos muy lejos de haber pasado el problema de la pandemia y estamos en un momento donde nos acercamos al pico. El virus está circulando y somos nosotros los que vamos a buscarlo y, por eso, uno es tan reticente a esta lógica de la apertura porque uno ve cómo crecen los contagios, cómo se van ocupando las camas y cuántos quedan en el camino y lo que queremos es evitar que la gente se contagie, se enferme y se muera», había planteado en esa ocasión.

Por eso, si bien prefirió no adelantar si se aplicarán nuevas restricciones a partir del lunes porque aseguró que eso se definirá esta tarde con Kicillof y Rodríguez Larreta, reiteró que «estamos teniendo un problema en el AMBA», donde la curva no cede. «Es muy posible que la curva vuelva a tender a bajar y, después, a subir. Eso tiene que ver con la gente en la calle, encontrándose. No es otra cosa. Tenemos que darnos cuenta de que tenemos un problema y que no podemos dejar que avance. Si haciendo esto el crecimiento fue así, entonces tenemos que hacer otra cosa”, planteó Fernández como alerta y no descartó ir hacia un endurecimiento, en momentos en que la administración bonaerense mantiene la idea de no flexibilizar, mientras el Gobierno porteño apunta a seguir con las etapas de apertura planeadas.

Lo cierto es que estas cuestiones terminarán de definirse en el cónclave tripartito de esta tarde, como es habitual ante cada extensión del aislamiento. «Yo lo voy a hablar con Axel y con Rodríguez Larreta. Busco que los contagios cedan y que las camas en los hospitales estén a disposición y que no se sature el sistema médico. Quiero hablar con ellos y escucharlos», dijo sobre la reunión de esta tarde en Olivos.

Antes de ver al Presidente, Kicillof y Rodríguez Larreta tuvieron una reunión preparatoria el miércoles, en La Plata, donde, junto a parte de sus gabinetes, analizaron los pasos a seguir en el AMBA, con la idea de coordinar acciones conjuntas en la zona del país que representa el epicentro de la pandemia. El Gobernador bonaerense ya se había reunido con más de 40 intendentes y los especialistas en salud que lo asesoran un día antes, cuando advirtió que se tomarían «las medidas que sean necesarias» para contener los contagios en la Provincia, que esta semana registró un nuevo récord, con los 4.167 nuevos casos de este martes, aunque el miércoles esa marca descendió a 3.852 contagios.

“Todos los que tenemos responsabilidad de gobierno, más allá de las diferencias, estamos muy preocupados por la situación que estamos atravesando y vamos a tomar las medidas que sean necesarias. Hoy, la prioridad es seguir evitando la saturación del sistema de salud», dijo Kicillof entonces. Este jueves, antes de encontrarse con el Presidente, mantiene un nuevo diálogo con los intendentes del AMBA para definir qué postura llevará a la reunión en Olivos.