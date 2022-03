“Se necesita una modificación estructural de la sociedad”, reclaman desde Atravesados por el Femicidio

Marcela Morera, referente de Atravesados por el Femicidio, destacó que los espacios educativos deben brindar información y acompañar; también, reclamó que las autoridades se involucren más en las denuncias presentadas. “El problema está, fundamentalmente, en la base, en la educación. Se empieza por casa, aunque sabemos que en muchos casos no se educa y, en otros, la violencia está totalmente normalizada”, evaluó Marcela Morera, referente de la ONG Atravesados por el Femicidio, un grupo construido por familiares victimas de femicidios que intenta generar la contención y asesoramiento de aquellos que pasan por situaciones violentas.

Morera destacó que, en las escuelas, la Educación Sexual Integral (ESI) “no se implementa porque, inclusive, muchísimos padres se niegan a que a sus hijos se les enseñe, y es una locura, porque la educación, desde el jardín de infantes hasta la universidad, tiene que acompañar y brindar información”, y agregó que “si en los establecimientos hay uno que se jacta de ‘machito’, el resto tiene que hacerle ver que lo que hace está mal”.

Según un informe del Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven”, en los primeros dos meses de este año hubo 51 femicidios: una mujer murió asesinada por un hombre cada 28 horas. Para revertir esta problemática, Morera destacó que “toda la sociedad debe involucrarse” y “se necesita una modificación estructural, desde abajo hacia arriba”. “El problema es todo lo que está faltando, y mientras la Justicia no trabaje en estas cuestiones, no agilice las cosas, no se va a lograr nada”, advirtió.

“La Policía tendría que involucrarse como corresponde, porque al hacer las denuncias, todavía, a pesar de que parezca arcaico, te encontrás con personas que desestiman las situaciones de violencia. No puede ser que una mujer vaya a la comisaría y esté seis horas para hacer una denuncia”, manifestó Morera, y recalcó que, además, para que los jueces y fiscales hagan su trabajo correctamente “deben tener visión de género”.Cambios estructurales

Según el Observatorio, el 59 por ciento de los crímenes fueron cometidos por parejas y exparejas de las víctimas. “Es difícil cuando algún vecino, pariente o amigo que conocés de toda la vida resulta ser un monstruo, porque te enterás de que es responsable de abuso o violación. Entonces, ¿qué podés esperar de un desconocido? Cuando escucho que alguien va a salir con una persona que conoció en redes, por ejemplo, tiemblo”, enfatizó.

En esta misma línea, destacó la importancia de “no mirar para otro lado” cuando se es testigo de situaciones de abuso o violencia y explicó que, en estos casos, hay que realizar el llamado al 911, “40 veces si es necesario”. “No hace falta decir quién sos ni brindar tu dirección, no es obligación darse a conocer, porque alcanza y sobra con contar lo que ocurre”, enfatizó Morera.

El próximo 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, la organización Atravesados por el Femicidio llevará a cabo una gran movilización desde la mañana en el Congreso de la Nación. En ese marco, familiares del grupo visibilizarán los casos de femicidos que tratan a diario.