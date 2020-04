Se postergó el pago del Ingreso Familiar de Emergencia

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) informó que el pago del bono de 10.000 pesos para los trabajadores monotributistas y el sector informal, en general, se acreditará desde el martes 21 hasta el 5 de mayo inclusive. Los beneficiarios que opten por otro medio de pago, pueden hacerlo desde el 16.

El fin de semana, la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) informó que se suspendió el pago del Ingreso Familiar de Emergencia. El cobro podrá realizarse una semana después de la que había sido anunciado, en un principio, desde el martes 21 de abril hasta el 5 de mayo inclusive.

“A partir del 21 de abril, se comenzará a pagar a los beneficiarios que cargaron el CBU (Clave Bancaria Uniforme), según terminación de DNI, y, desde el 6 de mayo, para otras formas de pago”, precisaron desde la Anses.

De esta forma, el cronograma de pago del bono de 10.000 pesos para el sector informal será para quienes posean documentos terminados en 0 el martes 21; en 1, el miércoles 22; en 2, el jueves 23; en 3, el viernes 24; en 4, el lunes 27; en 5, el martes 28; en 6, el miércoles 29; y en 7, el jueves 30.

Las acreditaciones se retomarán luego del fin de semana largo del 1º de mayo y continuarán el lunes 4 para quienes posean documentos terminados en 8 y terminarán el martes 5 para los DNI que finalicen en 9.

El resto de los beneficiarios que opten por otro medio de pago, deberán ingresar en la página de Anses y elegir alguna de las opciones ofrecidas. Esto será a partir del jueves 16 de abril y las fechas de cobro se especificarán la próxima semana.

Por último, Anses explicó que aquellos que no pudieron llegar a inscribirse con CBU en la primera fase de inscripciones (del 11 al 15 de abril), podrán hacerlo en la fase de inscripción para los beneficiarios no bancarizados. En cuanto a los casos que no fueron aprobad.