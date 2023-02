Se presentó en Santa Cruz un descubrimiento paleontológico realizado por un grupo de científicos del CONICET

En el Centro Cultural Santa Cruz, Río Gallegos, en el marco de la Campaña denominada “Vertebrados Jurásicos y Cretácicos de Santa Cruz”, se realizó la presentación de un hallazgo de un equipo de paleontólogos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) integrado por Fernando Novas y Nicolás Chimento (parte del equipo presente en el acto). Se trata de un estudio que expone detalles de un hallazgo realizado al sur de la Patagonia argentina donde encontraron restos de un pariente del actual ornitorrinco australiano (Ornithorhynchus anatinus). El acto contó con la presencia de la gobernadora de la provincia de Santa Cruz, Alicia Kirchner, la presidenta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Ana Franchi, el director de Relaciones Institucionales del CONICET, Alejandro Dabrowski e integrantes del Gabinete Provincial y de la comunidad científica.

Durante el acto, Franchi, quien participó de manera virtual, agradeció el trabajo del equipo de investigación y sostuvo: “Para mí este hallazgo es un honor que nos abre puertas para la investigación en Argentina y el mundo. Esto no fue casual, cuando Nicolás encuentra este dientito tiene encima una extensa formación y, por otro lado, el grupo de Fernando que trabaja hace muchísimos años y ha tenido muchos hallazgos. Esto habla primero de pasión por el trabajo y por la ciencia, y que cada uno de estos hallazgos contribuyen al avance de la ciencia y, también, a mostrar que en un país tan lejano de los centros del mundo se hace ciencia, donde los y las jóvenes siguen una carrera científica”. Y finalizó: “Desde el CONICET apostamos a que la ciencia y la tecnología sea una política de Estado y que los gobiernos lo hagan, porque no podemos pensar en un país soberano e inclusivo sin el desarrollo científico y tecnológico”.

Anteriormente, el equipo que participó de la campaña en la que se realizó el hallazgo efectúo una presentación del trabajo que fue publicado en la revista Communications Biology del grupo Nature. Dicho equipo está dirigido por Fernando Novas e integrado por Nicolás Chimento, Federico Agnolin, científicos del CONICET y Marcelo Isasi, personal de apoyo del Consejo en el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”.

“La importancia que tiene el descubrimiento del diente del antepasado del ornitorrinco actual, es que viene a contarnos una historia de 70 millones de años de este linaje tan extraño de mamíferos que se reproducen por huevo y tienen un hocico muy extraño para poder detectar dónde están sus presas. Es muy trascendental para la ciencia argentina ya que no es solamente el hallazgo de un diente más, de un mamífero, sino que está hablando por primera vez, para lo que es la era de los dinosaurios, de estrechas relaciones intercontinentales, lo que es el extremo sur de Patagonia con Australia, mediando el continente antártico”, sostiene Novas. Y finaliza: “Para mí, como jefe del grupo de trabajo, me llena de orgullo no solamente haber descubierto este diente, en manos de Chimento y Agnolin, sino que hayan sabido identificar la trascendencia desde el punto de vista geográfico o paleo biogeográfico”.

Finalmente, Alicia Kirchner destacó el trabajo de los paleontólogos por su paciencia y su conocimiento, “creo que tenemos que sacar esas características que tienen y todos los que estamos en otras áreas tomarlos como ejemplo en esa convicción de que van a llegar al descubrimiento”. Y añadió: “Yo creo en el gobierno que se asienta en la ciencia y en la técnica, en la juventud que sigue abriendo caminos. Nosotros tenemos acá un sistema de investigación en ciencia y tecnología y mirar hacia millones de años nos involucra en pensar en todos los aspectos de la vida. No es el aquí y el ahora, también de dónde venimos, cómo es toda esta historia que tiene que ver con estos millones de años en la Patagonia. Esta Patagonia que nos dicen que en esa época era toda verde, y hoy vemos lo que vemos, el cambio climático que también amenaza al mundo y va a cambiar nuestro futuro”.