Se profundiza el conflicto con los municipales: no hubo acuerdo y la conciliación se extendió hasta el 19 de octubre

La instancia de negociación que había dictaminado el Ministerio de Trabajo bonaerense a partir del 21 de septiembre y vencía este viernes, se extendió por otros cinco días hábiles ante la falta de acuerdo con el sindicato. En votación, los delegados sindicales rechazaron ampliamente la nueva oferta salarial del Ejecutivo.

Apesar de que el Ejecutivo matancero tuvo que ceder ante la presión de los trabajadores municipales y mejorar la oferta salarial que el intendente, Fernando Espinoza, había otorgado por decreto el 17 de septiembre, el conflicto con los trabajadores municipales se extiende y el oficialismo no encuentra, por ahora, una salida, por lo que el Ministerio de Trabajo bonaerense decidió que la conciliación obligatoria, que vencía este viernes, se extienda por otros cinco días hábiles.

La presión de las bases es tal que el vicejefe de Gabinete, Daniel Barrera, y el secretario de Gobierno, Gustavo Dutto, aceptaron participar, esta semana, de dos encuentros con los delegados municipales en la sede del sindicato, en San Justo, para intentar convencerlos de que las finanzas municipales están en una situación de apremio que no permite hacer mayores esfuerzos. Allí, buscaron torcer su voluntad para que acepten este aumento, con el compromiso de seguir discutiendo la cuestión salarial en los próximos meses.

Vale recordar que la propuesta oficial pasó de l 15 por ciento a aplicarse sobre el básico, en dos cuotas a pagar con los salarios de septiembre y diciembre, a un 25 por ciento en total, también dividido en tramos. A eso se le suman los 1.000 pesos por presentismo y las bonificaciones que ya se habían otorgado, de 5.500 pesos para las categorías más bajas y de 4.000 pesos para las más altas, a pagar en dos veces.

Pero, con esta nueva oferta, el básico de la categoría inicial pasaría de los 10.132 pesos actuales a 12.665 pesos en diciembre. Con la anterior, el básico de esa categoría quedaba en 11.652 pesos a fin de año, por lo que la mejora, de poco más de mil pesos y a la que se le suman otras sumas no remunerativas, no resultó satisfactoria para los estatales.

Rechazo mayoritario

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de La Matanza (STMLM), Daniel Troncoso, sometió la nueva propuesta a consideración de las bases. Cada delegado sindical la debatió en sus lugares de trabajo y elevó la postura mayoritaria en los encuentros donde se generaron las votaciones pertinentes: este jueves, el resultado fue de 18 votos en contra y seis a favor.

Con ese resultado, el dirigente sindical se presentó, este mediodía, junto al Ejecutivo, en la última audiencia de conciliación obligatoria que el Ministerio de Trabajo había dictaminado el 21 de septiembre para frenar el paro convocado en la multitudinaria manifestación en la que cerca de 2.000 trabajadores expresaron su descontento con Espinoza. “No hubo acuerdo. Ratificamos la última propuesta, el sindicato la rechazó y el Ministerio prorrogó la conciliación por otros cinco días hábiles. Seguiremos negociando”, explicaron desde el Ejecutivo a El1 Digital.

La negativa se replicó en otra votación después de la audiencia, esta tarde, con 27 delegados en contra de la oferta y diez a favor, y se prevé un resultado similar en la última instancia de consulta, el próximo martes. “Las votaciones terminaron con un rechazo mayoritario, así que me parece que esto ya no se puede cambiar. El aumento que ofrecen no es aceptado y, si bien en estas semanas avanzamos en muchos puntos en lo que hace a ascensos, pases a planta y la ley de paritarias municipales, lo salarial traba el acuerdo”, evaluó en diálogo con este medio. “Para recuperar un sueldo digno, hay que arrancar en una mejora de 10.000 pesos. El aumento tiene que ser realmente importante para que a los compañeros les alcance para vivir”, amplió.

Con esta extensión de la conciliación hasta el 19 de octubre, la posibilidad de llegar a un acuerdo entra en tiempo de descuento. Una vez que se venza el nuevo plazo, los trabajadores quedarán habilitados para llamar a medidas de fuerza. La nueva audiencia de conciliación está pautada para el viernes, por lo que, entre los trabajadores municipales, se especula con que el Ejecutivo mejore la propuesta para que, al menos, las subas se paguen en un solo tramo y el conflicto se destrabe.