Se profundizan tareas de desinfección y fumigación en puntos claves del Distrito

Las secretarías de Salud y de Espacios y Servicios Públicos junto a la Dirección de Transporte están trabajando en operativos integrales de desinfección y fumigación por el Covid-19 (Coronavirus) y para prevenir el mosquito del Dengue. Las acciones que se llevan a cabo son por orden del Jefe Comunal, Fernando Espinoza, y se profundizan en terminales de transportes públicos, hospitales municipales y plazas.

Con el objetivo de reducir la posibilidad de propagación del Covid-19 Coronavirus y del mosquito del Dengue las dependencias trabajan en acciones coordinadas para desinfectar y fumigar en distintos puntos del partido donde todavía la circulación de personas es inevitable por estar sujetas a las excepciones del Decreto Nacional.

La Doctora Gabriela Pagliano de la subsecretaría de Políticas Sanitarias Saludables, al ser consultada por los trabajos que se están llevando a cabo comentó, “Estamos acompañando a las políticas del gobierno nacional y provincial realizando desinfecciones, siguiendo normas y protocolos adecuados, en Plazas, Hospitales y comercios que se les permite tener abierto en esta cuarentena obligatoria”.

“Esto que estamos haciendo en lugares donde hay una circulación permanente nos da seguridad y tranquilidad que el virus no tiene la capacidad de permanecer, pero nada de esto sirve si las personas no acompañan con el aislamiento social obligatorio y preventivo, no son vacaciones y es momento de que todos colaboremos” agregó la doctora y finalizó diciendo “las personas tienen que estar tranquilas, tienen que estar dentro de sus casas para cuidarse ellos y cuidar a sus familias”.

Desde el municipio insisten que es muy importante la colaboración de toda la población en este proceso preventivo, respetando el aislamiento obligatorio para evitar las aglomeraciones en espacios públicos o muy reducidos.

Ante la presencia de síntomas comunicarse al 107, al 148 y al 4441-3551. Para denunciar a quienes violen la cuarentena comunicarse al 4441-3551 y al 134.